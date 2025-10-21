Dos cirujanos del Hospital acceden al selecto Colegio Americano de Cirujanos Los doctores Francisco Blanco y José Quiñones han sido reconocidos en Chicago

Javier Hernández Salamanca Martes, 21 de octubre 2025, 07:15

Los doctores Francisco Blanco Antona y José Quiñones Sampedro, especialistas del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA), han sido nombrados Fellows del American College of Surgeons (FACS), uno de los máximos reconocimientos internacionales en el ámbito de la cirugía.

El nombramiento, entregado recientemente en Chicago (Estados Unidos), reconoce la excelencia profesional y la competencia técnica de ambos cirujanos. El proceso de admisión en el American College of Surgeons (ACS) es altamente selectivo, y distingue a aquellos profesionales que contribuyen de forma destacada al avance de la cirugía y la seguridad del paciente.

Este año, entre más de dos mil nuevos Fellows internacionales, solo nueve fueron españoles, y dos pertenecen al hospital de Salamanca.

Francisco Blanco Antona, jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del CAUSA, cuenta con más de 20 años de trayectoria y es un referente en cirugía mínimamente invasiva, patología colorrectal y cirugía de urgencias. Además de su labor asistencial, desarrolla una intensa actividad docente como profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca y participa activamente en proyectos de investigación y formación continuada.

Por su parte, José Quiñones, adjunto en la Sección de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante de Páncreas del mismo centro, ha destacado a través de sus redes sociales que «recibir el reconocimiento como Fellow del American College of Surgeons es un honor que trasciende lo personal». Quiñones añadió que este reconocimiento es «un motivo de orgullo compartido» y un reflejo de la proyección internacional de la cirugía salmantina, «que continúa abriéndose camino en el mundo, uniendo tradición, innovación y un espíritu colectivo que trasciende nombres y fronteras».