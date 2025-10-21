Ciudad Rodrigo estudia cambiar la ubicación de los corrales de la avenida de Foxá Se desplazarían unos metros más abajo en la misma avenida para evitar las molestias a los vecinos de las casa aledañas a los mismos

D. Sánchez Ciudad Rodrigo Martes, 21 de octubre 2025, 06:30

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo está estudiando la posibilidad de modificar la ubicación de los corrales de la avenida de Agustín de Foxá de cara al próximo Carnaval del Toro. Así lo indicó en el último pleno el teniente de alcalde y presidente de la Comisión Taurina, Ramón Sastre, en respuesta a la pregunta planteada por la edil socialista Raquel Enríquez.

Una cuestión que ya fue promovida por la misma concejal al finalizar el último carnaval, recogiendo las quejas y molestias que la actual ubicación genera a los vecinos de esa zona, ya que la presencia de los corrales afecta a la entrada y salida de garajes, así como al acceso a las viviendas. Tal y como señala Ramón Sastre a La Gaceta, esta petición «está en una fase de estudio, ya que somos conscientes de la problemática que deriva de esa instalación y se valora la posibilidad de desplazarlos unos metros en esa misma avenida, hasta el cruce con la calle Voladero».

Este cambio de ubicación provocaría un aumento en la distancia de los encierros urbanos, con cerca de 150 metros más. «Y por ello hay que analizarlo bien, ya que esa distancia, aunque parezca pequeña, obliga a un esfuerzo mayor a los animales, y hay que estudiar también lo que supondría ese incremento en el recorrido para los astados», comenta el edil del equipo de Gobierno, quien reconoce además que «existen otras prioridades, como el doble vallado».

En este sentido, desde la comisión de asuntos relativos al Carnaval del Toro que preside Sastre, se plantea también la posibilidad de aumentar las zonas de doble vallado dentro del recorrido urbano. En los últimos años, el Consistorio mirobrigense ha instalado un refuerzo con doble valla en algunos de los puntos más conflictivos del trazado, como las calles San Juan, Sánchez Arjona, Julián Sánchez «El Charro», Madrid con Cadimus y Cuatro Calles, el cerramiento total de la plaza del Conde o el entorno de los corrales de Agustín de Foxá. El objetivo de esta segunda línea de agujas es aumentar la seguridad e impedir que, si un toro rompiera la primera fila del vallado, pudiera salirse a las calles aledañas con el riesgo que ello conllevaría.

Sastre, además, ha matizado que, como en otros años, se procederá a realizar mejoras en los corrales y en las agujas para aumentar la seguridad.