El equipo Mirat mantiene su gran estado de forma en la Challenge de la Comunidad Valenciana de ciclocross Además, Laura Solares y Chavela González disputaron un nuevo trofeo Circuito Diputación de Burgos firmando un buen papel

Carla Bañuls en el primer escalón del podio del Challenge de la Comunidad Valenciana de ciclocross.

La Gaceta Salamanca Martes, 21 de octubre 2025, 17:06 | Actualizado 17:11h. Comenta Compartir

El equipo Mirat volvió a estar presente en varias competiciones de ciclocross a lo largo del fin de semana, donde el excelente papel de las ciclistas del equipo charro volvió a tomar protagonismo. Carla Bañuls firmó un nuevo éxito, por partida doble, en tierras valencianas. Mientras que, Laura Solares y Chavela González disputaron un nuevo trofeo Circuito Diputación de Burgos.

En Valencia se disputaron nuevas puntuables de la Challenge de la Comunidad Valenciana de ciclocross. En la jornada del sábado, en Picassent, Carla Bañuls se impuso con autoridad en una carrera donde salían todas las categorías de féminas juntas y distanciándose de salida de todas ellas, se presentaba en solitario en línea de meta.

No contento con ello, un día después, Bañuls volvió a disputar otra puntuable de la Challenge, esta vez en la localidad de Aiacor. Y el guión fue el mismo. La actual líder de la copa de España Junior volvió a llevarse la victoria en solitario.

Por otro lado, en Burgos, Laura Solares y Chavela González disputaron un nuevo trofeo Circuito Diputación de Burgos, con una primera prueba en Medina de Pomar donde Laura Solares finalizó en una meritoria segunda plaza.

Ya el domingo, la segunda prueba se disputó en Villarcayo, con Solares repitiendo un segundo puesto, misma posición que obtenía en la general del Circuito, demostrando que pese a ser sus primeras carreras en la nueva categoría cadete, se está adaptando más que bien.

La semana que viene el equipo Mirat descansa de ciclocross por una razón más que justificada y no es otra que la primera concentración de pretemporada que realizará el equipo del 24 al 26 de octubre.