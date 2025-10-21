Vecinos de Peñaranda se oponen a que se desvíen los camiones por la calle Ronda de Las Cruces Han registrado una carta en el Ayuntamiento en la que alegan que es una zona residencial con colegio y guardería

Jorge Holguera Illera Peñaranda de Bracamonte Martes, 21 de octubre 2025, 10:52

Vecinos de Peñaranda han solicitado a la alcaldesa de Peñaranda de Bracamonte, Carmen Ávila, que reconsidere el desvió de camiones propuesto por calle Ronda Las Cruces con el fin de afrontar la 'humanización' de la calle del Carmen.

«Los vecinos vecinos de la calle Ronda de Las Cruces queremos expresar nuestra preocupación ante la propuesta de desviar el tráfico de camiones por nuestra vía», se puede leer en la carta que han registrado este martes en las oficinas municipales.

Alegan que su zona es residencial con viviendas familiares y paso diario de niños, hacia un colegio cercano y una guardería.

«Actualmente ya soportamos el tránsito de un autobús que circula a gran velocidad, lo que genera ruido, inseguridad y molestias», manifiestan.

«La circulación de camiones agravaría notablemente esta situación, poniendo en riesgo la seguridad y la calidad de vida de los vecinos», añaden.