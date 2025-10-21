El PP de Peñaranda insiste al equipo de gobierno en la necesidad de cumplir con los compromisos con el comercio local «Cada vez son más los negocios que cierran sus puertas y los locales que quedan vacíos o se ponen en alquiler o venta», alertan desde el Partido Popular

«Han pasado casi cuatro meses desde que el Ayuntamiento se reunió con los comerciantes de Peñaranda para estudiar posibles acciones de promoción del comercio local. Sin embargo, ni una sola de las propuestas acordadas se ha llevado a cabo», recuerdan a través de nota de prensa desde el Partido Popular.

«Entre ellas, la más inmediata y sencilla de ejecutar era la promoción de fotografías del comercio local a través de los paneles informativos situados en la ciudad —en la rotonda de San Lázaro y en el cruce de la avenida de Salamanca con la carretera de Alba—. Estas pantallas, que actualmente muestran información útil como las plazas de aparcamiento disponibles, la previsión meteorológica o la agenda cultural, siguen sin reflejar ninguna campaña de apoyo al comercio peñarandino»', detallan.

«Desde el Partido Popular de Peñaranda lamentamos que el equipo de Gobierno siga dando largas a un sector que necesita hechos, no palabras. Mientras tanto, los vecinos ven cómo cada vez son más los negocios que cierran sus puertas y los locales que quedan vacíos o se ponen en alquiler o venta», lamenta Eva López, portavoz del PP.

«Cabe recordar además que, en su programa electoral de 2023, el PSOE incluía varios compromisos en materia económica y de apoyo al comercio local, entre ellos la promoción del consumo local, la bonificación del ICIO para la reforma de locales o los incentivos al consumo. Dos años y medio después, ninguna de esas promesas se ha cumplido. Tampoco se ha puesto en marcha la moción presentada por el Partido Popular, que contó con el apoyo de Peñaranda en Común y la abstención del PSOE, para crear gratificaciones dirigidas a quienes compren en el comercio local, una medida sencilla y efectiva que podría haberse activado hace tiempo».

«Desde el Partido Popular exigimos al equipo de Gobierno que cumpla con su palabra y deje de retrasar iniciativas que podrían contribuir a dinamizar la economía local y apoyar a nuestros autónomos y comerciantes, que son una parte esencial de la vida de nuestra ciudad».