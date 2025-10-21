Obras en la ermita de Candelario para evitar goteras El dinero para la intervención sale de las cuentas propias del emblemático templo.

Imagen de la ermita de Candelario con las obras realizadas en la cubierta del templo para prevenir goteras.

La parroquia de Candelario ha realizado obras de mejora en la conocida ermita de esa localidad ubicada en la entrada principal como emblemático templo donde descansa el Cristo del Refugio.

Las obras realizadas han sido sufragadas con dinero propio de ese templo, que tiene fondos separados de la iglesia parroquial, y han sido realizadas por una empresa local con el objetivo de reducir el riesgo de goteras y humedades que pudiera dañar el patrimonio religioso existente en su interior.

Esperanza Bayo, perteneciente a esa parroquia, ha explicado que la intervención allí realizada estaba motivada por el acceso de pájaros a la cubierta bajo las tejas, que terminaban desprendidas. «Estaba en muy mal estado porque los pájaros utilizaban los huecos bajo las tejas para hacer nidos y las urracas entraban bajo ellas también para comerse los huevos», ha explicado. Además, también ha destacado que la cubierta contaba con vegetación fruto del agua de lluvia, que se quedaba estancada y podía provocar goteras importantes.

Ante esta situación, la decisión aprobada por el consejo parroquial fue prevenir daños mayores e intervenir para limpiar la superficie de la cubierta, que acumulaba excrementos de los pájaros, y las tejas en buen estado han sido reubicadas para proteger el pequeño templo y las que estaban rotas, han sido sustituidas como medida de prevención. De momento, sus responsables desconocen la inversión de la mejora realizada en la cubierta del pequeño templo.

El pequeño templo que acoge la imagen del Cristo del Refugio está datada en el siglo XVIII y cuenta con un estilo similar a la parroquia. Está compuesta de un porche en la entrada sostenido por cuatro columnas y, en su interior, luce un retablo de madera con la imagen del Cristo, que celebra su fiesta el primero de mayo y el segundo domingo de ese mismo mes tras la novena con sendas procesiones multitudinarias gracias a la gran devoción que existe en la localidad.

Además, la ermita atesora una talla del Cristo Flagelado firmado por el escultor bejarano González Macías y otra talla de San Vicente.

La intervención en la ermita no será la única prevista en el patrimonio religioso de Candelario ya que la Diputación de Salamanca ha aprobado una subvención de 20.000 euros destinada a la iglesia parroquial para reparar también la cubierta de la iglesia. De momento, ese montante no ha sido invertido si bien la actuación será similar a la realizada en la ermita.

Además, también intervendrá en el tornavoz, especie de sombrero ubicado en el púlpito, pero los responsables parroquiales esperan la llegada de los restauradores para ejecutar esa intervención, que llega después de la realizada en el altar de la Virgen de la Candelaria en el interior de la iglesia.