Una vivienda arde en Villanueva del Conde.
Una vivienda arde en Villanueva del Conde.

Varias viviendas afectadas por un incendio en Villanueva del Conde

El fuego se declaró a media mañana y ha movilizado a bomberos de Béjar, Tamames, Guijuelo y Ciudad Rodrigo

M. C.

Salamanca

Martes, 21 de octubre 2025, 12:45

Un incendio declarado en la mañana de este martes afecta a varias viviendas del casco urbano de Villanueva del Conde, según han confirmado fuentes de los servicios de emergencia.

El aviso se recibió a las 10:40 horas y hasta el lugar se han desplazado numerosas dotaciones de bomberos pertenecientes a los parques de Béjar, Tamames, Guijuelo y Ciudad Rodrigo, que trabajan desde primera hora en las labores de extinción para evitar que las llamas se propaguen a más edificaciones.

Por el momento se desconocen las causas del fuego ni el alcance exacto de los daños, aunque las tareas de extinción continúan activas y no hay constancia de víctimas.

