Segunda noche de robos en casa del Salamanca UDS Tras haber sido sustraídos 100 euros de la caja del bar del Tori un día antes, los cacos han regresado esta pasada madrugada para hacerse con mercancía

Efectivos de la Guardia Civil inspeccionando el entorno del Tori en la tarde de este martes.

Iván Ramajo Salamanca Martes, 21 de octubre 2025, 18:25 | Actualizado 18:32h. Comenta Compartir

Ni las denuncias interpuestas ni haber puesto en conocimiento público la ola de robos que afecta a las instalaciones del estadio Helmántico han servido para frenar a los cacos.

Si en la madrugada de este domingo al lunes los ladrones entraron una vez más en el bar del Tori -al que se le cuentan al menos cuatro robos desde el pasado verano- para hacerse con un botín aproximado de 100 euros, en la madrugada de este lunes al martes han vuelto a irrumpir en el cubículo anexo al campo en el que trabaja la cantera blanquiengra para sustraer mercancía además de destrozar su interior.

Por este mismo motivo, un coche patrulla de la Guardia Civil se ha personado en las instalaciones para hacer inspección ocular del lugar del robo, entre otras pesquisas.