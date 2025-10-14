La oleada de robos en el fútbol local se recrudece y suma nuevas víctimas, de los vestuarios a los coches: «Requiere una respuesta urgente» El Salamanca UDS denuncia hasta cinco sustracciones distintas en el entorno de las instalaciones del Helmántico

Iván Ramajo Martes, 14 de octubre 2025, 13:28 Comenta Compartir

La alerta por robos en el fútbol local destapada por este diario hace una semana sigue sumando víctimas. Tras las sustracciones ocurridas y denunciadas en el Reina Sofía, Doñinos, La Dehesa de Alba de Tormes o el Neme, en las últimas jornadas se ha sumado las instalaciones del Helmántico, que ya fueron objetivo de hurtos el pasado mes de junio. «Refleja una situación alarmante que requiere de una respuesta urgente por parte de las autoridades competentes», piden desde los despachos de la carretera de Zamora.

Según la denuncia pública interpuesta por el club blanquiengro, en las últimas semanas se han producido diferentes robos en el entorno de las instalaciones. En total, el club enumera hasta cinco robos distintos: en los en los vestuarios del equipo juvenil, con sustracción de objetos personales y material deportivo; al filial durante las sesiones de entrenamiento; en horario matutino mientras entrenaba el primer equipo; a entrenadores y empleados del club en distintas jornadas; y, por último, el robo ocurrido en la jornada de este lunes, cuando el caco (o cacos) rompieron el cristal del coche de uno de los padres de la cantera en el aparcamiento del Tori, para sustraer las pertenencias que se encontraban en su interior.

Desde el Salamanca UDS se están presentado las correspondientes denuncias ante la Policía Nacional, y se está solicitando un refuerzo inmediato de la vigilancia, iluminación y control en el entorno de las instalaciones. Asimismo, el club ha adoptado nuevas medidas internas de prevención y seguridad, en coordinación con entrenadores y personal, para minimizar los riesgos durante entrenamientos y partidos.

El club condena enérgicamente este tipo de actos delictivos y hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para ayudar a frenar esta preocupante situación que afecta no solo a nuestra entidad, sino a gran parte del deporte salmantino.