El fútbol base, en alerta por robos También este pasado fin de semana, a un colegiado le abrieron la billetera en Doñinos

Jaime García Salamanca Martes, 7 de octubre 2025, 06:30 Comenta Compartir

Es sábado y estás citado a las 10 horas para jugar el segundo partido de Liga en el fútbol base salmantino. Algo tan normal cada fin de semana en los diferentes campos de fútbol charro.

Como cualquier otro día, te cambias en el interior del vestuario antes de empezar con el calentamiento y, cuando el colegiado lo decreta saltas al terreno de juego dejando tus pertenencias en el vestuario. Algo tan normal en los días de fútbol de la cantera.

Sin embargo, el partido concluye, regresas al vestuario y te encuentras con una imagen fuera de lo cotidiano: han sustraído dinero de las mochilas de tus jugadores y material deportivo que tenías en el vestuario mientras disputabas tu partido.

Podría ser una película, pero fue lo que vivió el Jai Alai de la categoría cadete este pasado fin de semana en el campo de fútbol Nemesio Martín 'Neme'. «Los chicos salieron a jugar dejando en el vestuario sus mochilas, como viene siendo habitual, y cuando hemos regresado al vestuario al terminar el partido empezamos a escuchar: Me faltan 20 euros, otro dijo me faltan 10 euros, otro jugador dijo a mí me han abierto la cartera y me han quitados 25 euros...así hasta contabilizar un hurto por valor de 100 euros, sólo en dinero efectivo», cuenta el entrenador del Jai Alai, quién horas después sigue preguntándose el porqué del robo a unos jóvenes que están practicando fútbol. Tal y como añaden desde el Jai Alai, «los ladrones iban a por dinero en efectivo», ya que los móviles y otros dispositivos como altavoces seguían en el interior de las mochilas de los jugadores.

Pero, no solo fue dinero. También abrieron un paquete de ropa del Jai Alai y se llevaron polos y camisetas del club. Rápidamente, los técnicos se dirigieron al colegiado para que éste hiciera constar lo sucedido en el acta del partido. Y así fue. «Al finalizar el encuentro, el equipo visitante me informó de que su equipo había sufrido un robo durante el trascurso de la segunda parte, sin que ninguno de los presentes nos diésemos cuenta de dicho robo», explica el árbitro.

Aunque, no solo el Jai Alai ha sufrido un hurto durante esta segunda jornada de Liga.

En Doñinos, un colegiado denunció algo similar. Terminó su partido, y cuando regresó al vestuario su billetera estaba abierta y le habían sustraído 10 euros, una cantidad inferior con respecto al Jai Alai, pero que como expresan desde el colectivo arbitral: «Sean 10, 100 o 200. Que vuelvas al vestuario y veas que te han robado dinero tuyo pues no es nada agradable. Es más, si hay que estar pendiente del partido y también del vestuario por si accede alguien, no sé qué podemos hacer».

Por su parte, desde el Hergar, conocedores de lo acontecido en la mañana del sábado, reiteran que a ese punto del campo solo acceden jugadores y personal autorizado como entrenadores y delegados, «por tanto, no suele cerrarse la puerta». Sin embargo, «eso claramente no quita que alguien se salte esa advertencia de la puerta y se cuele», a lo que amplían sobre la seguridad: «Somos clubes modestos, y contratar seguridad para únicamente los vestuarios es inasumible, por lo que la única solución que tenemos los clubes es llamar a la policía».

La gran mayoría de equipos recibieron una advertencia ese mismo sábado para que tuviesen cuidado con sus pertenencias en los vestuarios, ya que como todos coinciden: «Si te roban las camisetas del equipo, olvídate de volver a contar con ellas hasta la segunda vuelta del campeonato, que se será cuando te las envíe de nuevo el distribuidor. Por lo que la gracia es grande para todos», explican. Los clubes concluyen con que «nadie está exento y puede ocurrir en cualquier campo, así que debemos extremar las precauciones».