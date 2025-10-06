Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Exterior de uno de los vestuarios en el Reina Sofía. LAYA

Roban al juvenil de Unionistas en los vestuarios del Reina Sofía: «Cuando volvieron se encontraron todo abierto»

Los jugadores de la entidad blanquinegra denuncian que les sustrajeron «únicamente dinero en efectivo» durante la sesión de entrenamiento del pasado viernes

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 6 de octubre 2025, 21:36

Unionistas denunció la sustracción de dinero en efectivo a los jugadores del equipo juvenil A durante una sesión de entrenamiento en el anexo, un hecho que tuvo lugar el pasado viernes en los vestuarios del Reina Sofía.

«Los jugadores volvieron después del entrenamiento al vestuario y encontraron todo abierto. Les habían robado únicamente dinero en efectivo», cuentan desde la entidad blanquinegra.

Asimismo, aseguran que nadie vio nada y no cuentan con cámaras en dicha zona de los vestuarios, por lo que «sin imágenes no tenemos nada». «No hemos identificado quién ha sido. Ha tenido que ser alguien de fuera porque a esa hora sólo entrena el equipo juvenil». Por último, añaden una advertencia para el resto de clubes de la ciudad: «Están yendo por los campos de fútbol de Salamanca».

