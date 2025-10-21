Desatasco judicial: caída en picado de los asuntos pendientes de resolución en Salamanca

Carlos Rincón Martes, 21 de octubre 2025, 18:58 Comenta Compartir

Las «torres» de expedientes en las mesas de los juzgados de Salamanca han perdido altura. Aunque los asuntos pendientes de resolución en los órganos judiciales de la provincia son casi el doble que en 2016, cuando se alcanzó la mayor descongestión, han experimentado un descenso en picado sin precedentes, al menos en la última década, conforme a los datos publicados este lunes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El segundo trimestre de este año se cerró con 15.446 asuntos en tramitación en los juzgados salmantinos, un 13 % menos de los que había a finales de marzo y la cifra más baja de los dos últimos años tras el atasco que provocaron las huelgas tanto de funcionarios como de letrados judiciales en los meses posteriores a la pandemia de la covid. Lo cierto es que en el segundo cuarto del año suelen registrarse caídas de los casos en trámite, pero en 2025 el descenso ha sido especialmente significativo hasta marcar una disminución respecto al mismo periodo del año anterior del 3,81 %.

¿Cuál es el motivo de la reducción de los casos que se encuentran a la espera de resolución? El descenso se origina principalmente en las jurisdicciones de lo civil y social. En la segunda, parece lógico dado que a finales de 2023 se puso en marcha el tercer juzgado de lo Social en Salamanca. Así, en doce meses los casos pendientes de resolución en esta jurisdicción se redujeron un 11,16 %. Desde que está operativa la nueva sala, el número de asuntos resueltos se ha duplicado. Mientras que en el segundo trimestre de 2023 se cerraron 314 casos, en el mismo periodo de 2025 fueron 644, circunstancia a la que se suma que el número de procedimientos que se han iniciado también ha descendido.

Pero la mayor descongestión llega a través de los juzgados de Primera Instancia en el ámbito civil. Los asuntos en tramitación al cierre del segundo trimestre eran 9.948, un 18,5 % menos que un año antes, según los datos del CGPJ. Este porcentaje supone casi 1.100 asuntos menos pendientes de resolución. Las salas resolvieron 4.190 procedimientos entre abril y junio, lo que supone un 14 % más que en el mismo periodo de 2024 y más del doble que en el segundo trimestre de 2023, cuando la huelga de funcionarios mantuvo los juzgados parados durante 73 días. La eficiencia de las salas de primera instancia está también directamente vinculada a un descenso de los nuevos procedimientos que han entrado en los juzgados. En este periodo ingresaron 2.872 nuevos asuntos, casi un 17 % menos que un año antes y casi un 11% menos que en 2023. Este pequeño «respiro» ha permitido a la Justicia salmantina ir cerrando procedimientos que habían quedado acumulados.

Pese a lo positivos que puedan resultar los datos en las jurisdicciones civil y social, en el ámbito penal la congestión, lejos de disminuir, aumenta. Son un 13 % más los casos pendientes de resolución. Hay 4.461 procedimientos en tramitación, medio millar más que doce meses antes. En este ámbito los nuevos procedimientos no descienden sino que cada vez son más los asuntos que exigen resolución. Hace años que las dos magistradas de los juzgados de lo Penal solicitan la creación de una tercera sala que les ayude a acabar con el tapón de casos pendientes sin que el Ministerio de Justicia acepte su petición.