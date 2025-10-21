Compromiso en Béjar para aprobar las cuentas después de tres años sin acuerdo Las actuales fueron aprobadas en noviembre de 2022 y se han prorrogado hasta ahora. El alcalde, Antonio Cámara, muestra su intención de darles el visto bueno en noviembre. La oposición afirma no haber recibido ninguna información sobre el proyecto presupuestario.

Imagen del último pleno celebrado en el Ayuntamiento de Béjar, aún con presencia de Kevin Blázquez (PP) antes de presentar su dimisión como concejal.

El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Béjar desde el pasado 5 de agosto, tras la moción de censura, trabaja con el compromiso de negociar con integrantes de la oposición para presentar los presupuestos municipales y poner fin a las sucesivas prórrogas de las actuales cuentas por falta de acuerdo político en los últimos tres años.

Los presupuestos que el Ayuntamiento de Béjar tiene en vigor en la actualidad fueron aprobados en diciembre de 2022 gracias al apoyo que los partidos Ciudadanos y Tú Aportas brindó al entonces equipo de Gobierno del socialista Antonio Cámara tras la dimisión de su compañera María Elena Martín Vázquez por el caso de la calle Mansilla.

Las cuentas aprobadas a finales de 2022 recogían un montante de 14.848.732 euros, de los que el 52 por ciento estaba destinado a personal y contaba un capítulo de inversiones con 2,7 millones de euros para distintos proyectos. Por su parte, La Covatilla disponía de 1,5 millones de las arcas municipales.

Unos meses después, en mayo de 2023, el pacto entre PP y Vox permitió su entrada en el equipo de Gobierno, pero tampoco lograron los apoyos necesarios para dar el visto bueno a las cuentas municipales. La marcha del grupo popular por parte de las dos concejalas no adscritas, Araceli Dorado y Olga García, alejó la posibilidad de acuerdo y a PP y a Vox no le salían los apoyos suficientes para avanzar en esa tramitación.

En verano de 2024, el entonces alcalde, Luis Francisco Martín, recogió el guante lanzado por el PSOE para llegar a un acuerdo sobre los presupuestos de 2025 con la idea de convocar una comisión para realizar inversiones como la renovación del parque móvil del Ayuntamiento y a otras necesidades de la ciudad. Sin embargo, esa comisión nunca echó a andar.

Las discrepancias llevaron al anterior alcalde, Luis Francisco Martín, a valorar la opción de acogerse a una cuestión de confianza sobre los presupuestos con el objetivo de que entraran en vigor en enero.

Nueva etapa en el Consistorio

Sin embargo, la moción de censura se hizo realidad en agosto de este año y con su regreso a la Alcaldía de Béjar, Antonio Cámara dejó claro desde los primeros días al frente del Consistorio que su intención era negociar con los grupos municipales para presentar las cuentas en noviembre y proceder a su aprobación después de tres ejercicios sin acuerdo. El procedimiento seguido por los responsables municipales para contar con fondos para mejoras fueron las continuas modificaciones presupuestarias como medida imprescindible poder adaptar las cuentas a las necesidades de la ciudad a falta de mayoría de votos para elaborar unas nuevas cuentas, de las que el 70 por ciento se destina al pago de nóminas y gastos corrientes.

En este sentido, Antonio Cámara dejó claro el pasado mes de agosto su intención de llevar los presupuestos al pleno para su aprobación. Preguntado por su enfoque para que entren en vigor en enero afirmó que su interés es que los apoyen diez concejales (PSOE, Tú Aportas y las dos ediles no adscritas) frente a siete (PP y Vox). Con respecto al PP, explicó: «sinceramente con Luis Francisco Martín no puede haber negociaciones» y sobre Vox aseguró desconocer si querrían pedir alguna mejora o apoyarían medidas como el aumento del presupuesto del Corpus. Por su parte, con respecto a las ediles no adscritas, afirmó: «ya hemos hablado para que vayan planteando cuáles sus proyectos para poder dotarlos presupuestariamente» para concluir que: «la idea es presentarlos en noviembre».

En cuanto a esos contactos, tanto las no adscritas como los portavoces de PP y Vox, Luis Francisco Martín y Purificación Pozo, afirmaron ayer no saber nada. «Aunque no negocien, tendrán que pasar un borrador o quizás los lleven directamente a dictaminar en comisión informativa para pleno», ha afirmado Martín. Por su parte, Pozo también ha confirmado no haber recibido contacto para abordar los presupuestos, pero sí confirmó que la previsión es que el equipo de Gobierno los presente de cara al próximo mes de noviembre.

En esta misma línea, Olga García ha asegurado no haber recibido información sobre las cuentas ni haber mantenido reunión alguna con el actual equipo de Gobierno.

DOS PRESUPUESTOS APROBADOS EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS EN EL CONSISTORIO

Los últimos cuatro equipos de Gobierno en Béjar han encontrado dificultades a la hora de aprobar sus presupuestos debido a la ausencia de mayorías absolutas y tan sólo dos proyectos de cuentas han visto la luz desde 2021.La primera en sufrir una situación nunca antes vista en el Ayuntamiento de Béjar fue María Elena Martín Vázquez, ya que fue sometida a la primera moción de confianza en la historia de la ciudad por la ausencia de acuerdo para aprobar las cuentas. Esa figura no prosperó y abrió el plazo de un mes para la moción de censura. Sin embargo, la oposición no llegó a ningún acuerdo y esa situación hizo que los presupuestos presentados por Martín fueran aprobados sin la obligatoria mayoría absoluta con tan sólo el 40% de los votos del pleno a favor. Los últimos presupuestos fueron aprobados en noviembre de 2022 para 2023 con 14,8 M€, un 5,99 por ciento más.