La predicción de las cabañuelas para esta semana: «Por San Severino y San Hilarión, prepara...» Algunos municipios salmantinos registrarán mínimas de 2°C. En la capital, las temperaturas también bajarán de forma notable

La Agencia Estatal de Meteorología prevé una bajada de las temperaturas esta semana, cuando los termómetros registrarán mínimas de 2°C (el domingo, en las comarcas de Alba de Tormes y Peñaranda). La AEMET también espera precipitaciones para los próximos días, especialmente intensas en la jornada de este martes. A la hora de hablar sobre la capacidad hídrica de la provincia, hay que señalar que los embalses han vuelto a bajar. Santa Teresa ya está al 50,1% de su capacidad, mientras que Almendra, el mayor de Salamanca, se encuentra al 71%.

Respecto a la situación climatológica que se vivirá en los municipios de la provincia, hay que destacar que la inestabilidad y el descenso de las temperaturas coparán todo el protagonismo, acentuándose ambos en el fin de semana. En Alba de Tormes, los primeros días de la semana serán lluviosos, con máximas en torno a los 22°C hoy y el miércoles. El jueves, se dará un claro enfriamiento en la localidad, cuando las máximas apenas alcanzarán los 19°C y las mínimas bajarán hasta los 6°C.

En Béjar, el ambiente será similar, con lluvias persistentes hasta el viernes y temperaturas que oscilarán entre los 19°C y los 8°C, descendiendo el fin de semana a valores de 2°C de mínima y 14°C de máxima. Ciudad Rodrigo, por su parte, tendrá una semana húmeda hasta el viernes, con máximas cercanas a los 25°C el miércoles y un desplome térmico el fin de semana, cuando las temperaturas bajarán hasta los 4°C por la noche y los 19°C durante el día.

En Ledesma, las lluvias dominarán hasta el viernes, con máximas entre 20°C y 23°C, pero el sábado y domingo se espera un ambiente más seco y frío, con mínimas de 3°C. Peñaranda experimentará un patrón muy parecido: precipitaciones hasta el viernes y un fin de semana más despejado, aunque con temperaturas muy frescas, llegando a mínimas de 2°C.

Por último, en Vitigudino, también lloverá durante estos días y las máximas de 24°C que se darán el miércoles caerán hasta los 17°C el domingo.

Lo que dicen las cabañuelas

El experto salmantino en cabañuelas, Manuel Briz, prevé una semana con vientos de poniente, los cuales traerán muchas nubes con agua y temperaturas algo más bajas que las actuales. Para definir el tiempo que hará a partir del día 20 de este mes, Briz se ciñe, una vez más y tal y como ha venido haciendo hasta ahora, al refranero popular de los antiguos. «Por San Severino y San Hilarión, prepara ya el tizón», recuerda.

Por otro lado, el Zaragozano pronostica que, a medida que vaya transcurriendo la semana, el enfriamiento se irá acentuando con vientos fuertes y destemplados procedentes del noroeste, que irán anunciando, poco a poco, la proximidad del invierno. El cielo estarña anubarrado la mayoría de días y los claros serán escasos.

El sol y la luna

Este miércoles, el sol saldrá a las 8:40 horas y se pondrá a las 19:33, mientras que, el próximo domingo, con el cambio de hora, amanecerá a las 7:45 y anochecerá a las 18:27. Este martes, 21 de octubre, habrá luna nueva.