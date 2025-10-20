Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

PEXELS / @PICAZOMARIO EN X

Mario Picazo insiste en su advertencia sobre lo que nos espera esta semana: «Seguirán llegando más...»

Las zonas que más perjudicadas se verán por el fenómeno que la marcará serán Galicia y el noroeste

La Gaceta

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:42

El meteorólogo estadounidense Mario Picazo ha adelantado que esta semana estará marcada por un ambiente otoñal en buena parte de España, con frentes atlánticos, lluvias persistentes y oscilaciones térmicas notables.

Según Picazo, las precipitaciones serán especialmente intensas en el oeste de la península. «Durante los próximos días, seguirán llegando más frentes por la misma zona», ha explicado. Estos temporales ayudarán a que se deslicen las masas de aire más fresco, provocando descensos de temperatura, aunque se espera que los termómetros suban temporalmente en algunas zonas antes de volver a caer de golpe. «Tendremos una semana muy activa meteorológicamente, con lluvia, viento y fuerte oleaje en muchas regiones de España», ha asegurado.

Esta semana estará marcada, por lo tanto, por un fenómeno adicional, denominado 'río atmosférico', que aportará vapor de agua y favorecerá la continuidad de las precipitaciones a lo largo de la semana. El jueves, un segundo frente procedente del noroeste, asociado a una borrasca que 'comenzará' cerca de las Islas Británicas, mantendrá la inestabilidad y la nubosidad.

Respecto al clima que hará en la zona del Mediterráneo, se espera que las lluvias alcancen Cataluña, Baleares y el norte de la Comunidad Valenciana a finales de la semana.

Las zonas más afectadas

Los acumulados más significativos se prevén en el oeste de Galicia, donde, hasta el próximo domingo, podrían registrarse más de 250 litros por metro cuadrado. También se esperan precipitaciones relevantes en otras zonas del noroeste y en áreas del centro y sur peninsular, mientras que los acumulados serán menores en el sudeste, Baleares y Canarias.

Vaivén de temperaturas

Con el primer frente, este lunes se notará un descenso térmico en gran parte del oeste peninsular, mientras que en el Mediterráneo los vientos de poniente provocarán ligeros aumentos. En ciudades como Sevilla, Córdoba o Badajoz, los termómetros podrían rondar los 30°C, un marcado contraste con los menos de 20°C que se esperan en varias capitales del norte.

Durante el martes y buena parte de la semana, las temperaturas se mantendrán relativamente estables, con ligeras variaciones. No obstante, se espera que el fin de semana esté marcado por un nuevo descenso.

