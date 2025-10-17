Mario Picazo anuncia lo que nos espera la próxima semana: «Hay que estar preparados para el río atmosférico» Los primeros prolegómenos se darán este fin de semana, con un frente que se hará notar sobre todo en el norte

El meteorólogo estadounidense Mario Picazo ha anunciado un cambio drástico en el tiempo para la próxima semana. Lo ha hecho tras varios días en los que la inestabilidad ha copado todos los focos de atención en el Mediterráneo. Y es que, a partir de este fin de semana, el Atlántico «despertará» y enviará hacia la península una sucesión de frentes fríos que traerán lluvias copiosas, viento y un descenso notable de las temperaturas.

«La lluvia vuelve al norte este fin de semana, pero hay que estar preparados para lo que habrá la próxima semana, cuando se dará un río atmosférico», ha afirmado Picazo, señalando que un frente bastante activo cruzará el noroeste del país y pondrá fin a la tregua meteorológica de los últimos días.

El noroeste, punto de partida del temporal

Pese a que el primer frente llegará este fin de semana dejando precipitaciones abundantes en algunas zonas como Galicia, donde se podrían acumular más de 30 o 40 litros por metro cuadrado, especialmente en las zonas costeras occidentales, el frío será protagonista en los primeros días de la semana que viene. Además, tal y como ha confirmado Picazo, la lluvia también se extenderá a Asturias, Cantabria, Castilla y León, el Sistema Central y el centro peninsular, aunque con menor intensidad.

Por otro lado, se espera un refuerzo del viento del suroeste, que podría alcanzar rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en Galicia, en la cordillera Cantábrica y en el alto Ebro. En el Mediterráneo, también se prevén vientos intensos y un mar algo agitado. En Canarias, la llegada de una pequeña borrasca dejará chubascos localmente fuertes en las islas occidentales, acompañados de viento y fuerte oleaje.

Un descenso térmico 'palpable'

El paso del frente marcará un cambio de tendencia. Según Picazo, «el descenso térmico se irá acentuando entre el domingo y comienzos de la próxima semana, cuando el frente ya haya cruzado la península».

En Galicia, en Asturias y en el oeste de Castilla y León, las temperaturas podrían bajar entre 6 y 8 grados respecto a los valores actuales. En el resto del país, el descenso será más moderado, pero generalizado. Aun así, los termómetros seguirán marcando valores suaves para estar a mediados de octubre, con máximas que rondarán entre los 20ºC y los 25ºC en muchas regiones y cercanas a los 30ºC en el sur y en el Mediterráneo.

Un tiempo «más otoñal»

Tal y como ha asegurado el meteorólogo estadounidense, las previsiones apuntan a que este cambio de patrón se mantendrá al menos hasta mediados o finales de la próxima semana. Y es que el desplazamiento del anticiclón hacia el este permitirá la llegada de nuevos frentes atlánticos, que dejarán lluvias recurrentes en el noroeste, el Cantábrico y parte del centro peninsular.

De esta forma, en apenas unos días, España pasará de un ambiente cálido y seco a un escenario mucho más otoñal, con cielos cubiertos, lluvias frecuentes y viento en amplias zonas del país.