Imagen de un día lluvioso en Salamanca. ARCHIVO

Adiós al buen tiempo: la AEMET avisa del día en el que las lluvias volverán a Salamanca

Esta situación se prolongará hasta la semana que viene, cuando la probabilidad aumentará

Elena Martín

Salamanca

Jueves, 16 de octubre 2025, 11:34

Después de que el calor haya sido claramente el protagonista de los últimos días, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha anunciado que las lluvias volverán a escena en Salamancamuy a corto plazo. Y es que, desde este mismo fin de semana, salir sin el paraguas de casa será prácticamente imposible.

Será este domingo, día 19, cuando las precipitaciones pondrán fin a la etapa de calor tan anómala que se ha vivido en los últimos meses respecto a otoños anteriores. Según las previsiones realizadas por este organismno, las temperaturas oscilarán entre los 14°C de mínima y los 21°C de máxima, mientras que la probabilidad de precipitaciones se situará entre el 50% y el 80%.

Pero este panorama no será pasajero. Las lluvias seguirán haciéndose notar a lo largo de la próxima semana, con un notable incremento de la probabilidad de lluvia el martes, día 21, siendo esta una jornada en la que se espera un 80% de probabilidad de precipitaciones y un descenso marcado de las temperaturas mínimas, que podrían llegar hasta los 10°C.

