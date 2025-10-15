La AEMET señala el único lugar de España en el que lloverá esta semana La temperatura se espera que sea la normal para octubre

E. P. Miércoles, 15 de octubre 2025, 16:51 Comenta Compartir

El tiempo será en líneas generales estable durante lo que resta semana, aunque todavía podrán producirse precipitaciones en el área mediterránea y tormentas, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. Las temperaturas descenderán ligeramente, pero serán más altas de lo normal en el oeste de la Península y en torno a los valores normales para esta época del año en el resto del país.

El jueves y el viernes serán de nuevo jornadas con tiempo estable, de acuerdo con el portavoz de AEMET. Aún así, habrá probabilidades de chubascos en el área mediterránea peninsular, así como en Baleares y en zonas de montaña del interior peninsular.

Allí, además, estas lluvias podrían ser localmente fuertes, sobre todo en puntos montañosos del centro, este y sur de la Península. En cambio, el tiempo estable predominará en el oeste peninsular, con temperaturas ligeramente más bajas, pero con ambiente más cálido para la época del año.

27 grados en Salamanca

De esta manera, se superarán los 30ºC un día más en ciudades como Badajoz, Córdoba y Sevilla y se rondará ese valor térmico en el sur de Galicia. En Madrid se rozarán los 25ºC y en Salamanca y Zamora, los 27ºC. Durante estos dos días continuará la posibilidad de que se formen bancos de niebla en puntos del interior peninsular, sobre todo en el norte y en el este de la Península.