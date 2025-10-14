La predicción de las cabañuelas con su refrán para esta semana: «La lluvia del Pilar...» El experto Manuel Briz recuerda que a mediados del mes de octubre suele ser lluvioso. Sin embargo, se esperan días con sol y nubes y con temperaturas agradables

Una imagen de un temporal de lluvia en el campo.

Isabel Alonso Salamanca Martes, 14 de octubre 2025, 17:10

La Agencia Estatal de Meteorología anuncia una nueva semana de calor en la provincia. Aemet espera que los termómetros lleguen a máximas de 28 grados (desde mañana y hasta el sábado en la comarca de Vitigudino), mientras que las mínimas no bajarán de los 8. Además, predominarán los cielos nublados.

La nota dominante de los próximos días será el ambiente templado. Localidades como Ciudad Rodrigo disfrutarán de máximas constantes de 27 grados hasta el viernes. Sin embargo, será Vitigudino la que registre los valores más elevados, alcanzando los 28 grados el miércoles, jueves y viernes. Ledesma también experimentará un repunte térmico, llegando a los 26ºC. Las mínimas, por su parte, se mantendrán frescas, oscilando entre los 7ºC y 12ºC en la mayor parte de la región, lo que garantizará noches frescas y mañanas agradables.

La tregua anticiclónica dará paso a un fin de semana más inestable. La AEMET indica que el domingo será el día de mayor riesgo de precipitaciones. Localidades como Alba de Tormes, Ciudad Rodrigo y Ledesma verán la llegada de la lluvia, acompañada además de un ligero descenso de las temperaturas máximas. El cambio será especialmente notable en Béjar, donde, tras una semana con máximas modestas, el domingo se prevé mayor nubosidad y posibilidad de tormenta.

En cuanto a los embalses, Santa Teresa está en la actualidad al 51,8 % de capacidad y Almendra. el mayor de la provincia, por encima del 70 %.

Lo que dicen las cabañuelas

El experto salmantino en las cabañuelas, Manuel Briz, asegura que será una semana con vientos solanos y ábregos, que traerán días con sol y nubes y con temperaturas agradables. A mediados del mes de octubre suele ser lluvioso y por eso los antiguos decían: «La lluvia el Pilar es colosal», como recuerda Manuel Briz.

El Zaragozano

Tiempo anubarrado y de aspecto vario. Los vientos soplarán con moderada fuerza del NE o al SE, de no mal temple. Al final, se cerrarán más los nublados y aumentará la humedad. Otoñada.

El Sol y la Luna

El sol saldrá mañana a las 8:34 horas y se pondrá a las 19:42, mientras que el próximo domingo el día amanecerá a las 8:37 y anochecerá a partir de las 19:37. Luna nueva el próximo martes.