Mario Picazo alerta de lo que nos espera este fin de semana: «Es el cóctel perfecto y hay que tener mucha precaución»

El meteorólogo Mario Picazo advierte de la llegada de Alice, la primera DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) de la temporada, que dejará lluvias muy intensas, tormentas eléctricas y un notable descenso de las temperaturas en el este peninsular y Baleares durante este fin de semana.

Según explica Picazo, la DANA se ha formado sobre el Mediterráneo y se desplazará lentamente, lo que aumentará el riesgo de inundaciones y acumulaciones importantes de agua en zonas costeras.

«La combinación de aire frío en altura y aire cálido y húmedo del Mediterráneo es el cóctel perfecto para que se disparen las precipitaciones. Hay que extremar la precaución», ha señalado el meteorólogo.

Unas horas complicadas

En las madrugadas de este jueves y de este viernes, se ha vivido lo más complicado. Y es que se han dado acumulaciones de hasta 150 litros por metro cuadrado en la Comunidad Valenciana, en Murcia, en Baleares, en el sur de Cataluña y en el este de Andalucía, concentrándose las lluvias másn fuertes entre el norte de Alicante y el sur de Valencia, donde se han producido tormentas eléctricas y granizo.

La AEMET también ha mantenido avisos naranjas por riesgo de lluvias torrenciales en el litoral valenciano y en el norte de Murcia.

Lluvias débiles, pero persistentes, el sábado

Durante este sábado, la DANA comenzará a perder intensidad, aunque se mantendrán chubascos puntuales en el arco mediterráneo. Los avisos bajarán a nivel amarillo en provincias como Castellón, Valencia, Alicante y el norte de Murcia.

Mejora del tiempo y temperaturas suaves

El domingo, se espera una mejoría generalizada, con cielos más despejados en gran parte del país y un ligero repunte de las temperaturas. Aun así, no se descartan lluvias residuales en el nordeste peninsular y en Baleares.

De calor anómalo a otoño real

Tras varios días con temperaturas entre 5ºC y 8ºC por encima de la media, el paso de la DANA Alice marcará el inicio del verdadero ambiente otoñal. Las máximas caerán por debajo de los 30ºC y las mínimas rondarán los 10ºC en las dos mesetas. «Tras una semana de calor inusual, el otoño se impone con fuerza», resume Picazo.