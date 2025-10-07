Las cabañuelas y su refrán advierten de lo que viene en los próximos días: «Si mucha agua en octubre ves...» De cara al fin de semana, se espera que refresque en toda la provincia

El veranillo de San Miguel se alargará algunos días más en la provincia, con máximas incluso que alcanzarán los 30°C (hoy, en la comarca de Vitigudino). Así, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé una semana de temperaturas altas, con predominio de cielos nublados, aunque, en principio, no se esperan precipitaciones.

Respecto al tiempo que se espera para esta semana en los municipios de la provincia, cabe destacar que no se esperan lluvias, aunque las temperaturas mínimas tenderán a descender ligeramente conforme avance la semana. Por ejemplo, en Alba de Tormes, las máximas oscilarán entre los 28°C de hoy y los 23°C del domingo, mientras que las mínimas se mantendrán en torno a los 9°C. Béjar, como es habitual, registrará valores más frescos, con mínimas de 8°C el fin de semana y máximas que no superarán los 22°C.

Por otro lado, Ciudad Rodrigo y Vitigudino compartirán un patrón muy similar: habrá días soleados con máximas de entre 25°C y 29°C y mínimas cercanas a los 10°C. En Ledesma, las temperaturas descenderán de los 29°C de hoy a los 23°C del domingo, acompañadas de cielos despejados. Por su parte, Peñaranda vivirá una semana sin sobresaltos meteorológicos, con temperaturas que variarán entre los 9°C y los 28°C hoy, bajando hasta los 22°C en el tramo final.

De cara al fin de semana, se espera que refresque en toda la provincia, especialmente durante las noches, aunque el ambiente seguirá siendo agradable y soleado.

En cuanto a los embalses, Santa Teresa está al 52% de su capacidad y Almendra, el mayor de la provincia, por debajo del 75%.

Cabañuelas

Para esta semana, los vientos serán de poniente y ábregos y traerán cielos con nubes y temperaturas agradables, sin agua, cambiando sobre el jueves a poniente con más frío. Así mismo lo asegura el experto salmantino en cabañuelas, Manuel Briz, que, para argumentar su pronóstico, se basa, una vez más, en el refranero popular y, en concreto, en un dicho que decían mucho los antiguos cuando controlaban el agua del mes de octubre: «Si mucha agua en octubre ves, mucho viento en diciembre es».

Respecto a la predicción del Zaragozano, hay que destacar que se esperan vientos recios del NE, ásperos en algunos días y suaves, más frescos y húmedos en otros. El cielo estará claro, agradable por el día y demasiado fresco por la noche.

El sol y la luna

El día amanecerá este miércoles a las 8:25 y comenzará a anochecer a partir de las 19:54 horas, mientras que, el domingo, el sol saldrá a las 8:29 y se pondrá a las 19:48. Hoy habrá luna llena.