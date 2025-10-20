Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen del embalse de Santa Teresa. ARCHIVO

Más agua que la media de la última década: así están los embalses del Duero

La capacidad registra un descenso de 11 puntos respecto al año pasado

La Gaceta

Lunes, 20 de octubre 2025, 10:37

Los embalses de la cuenca del Duero gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan actualmente 1.226,9 hectómetros cúbicos (hm³), lo que representa el 43% de su capacidad total. Este nivel se sitúa más de cuatro puntos porcentuales por encima de la media de la última década, aunque 11 puntos por debajo del registrado hace un año.

Por sistemas, la reserva de agua se distribuye de la siguiente manera:

- León (Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño): Sistemas Esla y Órbigo al 35,2%.

- Palencia (Camporredondo y Compuerto): Sistema Carrión al 28,5%.

- Palencia (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo): Sistema Pisuerga al 53,6%.

- Burgos (Arlanzón y Úzquiza): Sistema Arlanza al 57,9%.

- Soria (Cuerda del Pozo): Sistema Alto Duero al 60,5%.

- Segovia (Linares del Arroyo y El Pontón Alto): Sistema Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja al 45%.

- Ávila (Castro de las Cogotas): Sistema Cega-Eresma-Adaja al 47,3%.

- Salamanca (Santa Teresa): Sistema Tormes al 50,1%.

- Salamanca (Irueña y Águeda): Sistema Águeda al 37,3%.

