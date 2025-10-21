Nuestra Señora de la Esperanza estrenará una saya por el Año Jubilar Su diseño es obra de José Ángel Nava

Jorge Holguera Illera Peñaranda de Bracamonte Martes, 21 de octubre 2025, 06:13

Nuestra Señora de la Esperanza de Peñaranda de Bracamonte estrenará una saya con motivo del Año Jubilar que fue decretado por el Papa Francisco. Se trata de una «joya del arte sacro», según la definición dada por la cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza. Su diseño es obra de José Ángel Nava.

«Una obra nacida del corazón, bordada con fe, amor y la generosidad de hermanos y devotos, que han hecho posible este sueño para Nuestra Señora de la Esperanza», explican desde la cofradía. «Porque cuando un pueblo se une por su Madre, la aguja reza, el hilo canta y la Esperanza resplandece», añaden.

En el acto de presentación de la saya que tuvo lugar el domingo en la casa de hermandad de la calle San Luis participó el hermano mayor, Adrián Romero. También estuvo presente el autor del himno 'Salve mi Esperanza', Fernando Hernández Castilla y José Ángel Nava. Los tres pronunciaron unas palabras.