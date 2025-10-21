Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Herido un joven de 24 años tras un choque entre una furgoneta y un patinete en la glorieta de Doña Urraca

El afectado se queja del brazo en un accidente que se ha producido a eso de las 14.11 horas

La Gaceta

Martes, 21 de octubre 2025, 14:30

Comenta

Un joven de 24 años que iba en un vehículo de movilidad personal reducida, un patinete, ha resultado herido en la glorieta de Doña Urraca tras chocar contra una furgoneta. El 112 recibía el aviso a las 14:11 nos avisan de la colisión y que el herido se queja del brazo. El 112 moviliza a la Policía Local, Nacional y a Sacyl.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos tras salirse un coche de la carretera en Guijuelo
  2. 2 Sin rastro de la furgoneta sospechosa que, según un mensaje viral, intentaba llevarse niños en Villamayor
  3. 3 Dos cirujanos del Hospital acceden al selecto Colegio Americano de Cirujanos
  4. 4 Los negocios salmantinos en bajos y sótanos ya tienen que medir el nivel de gas radón
  5. 5 Identificados en Salamanca los dos jóvenes que pedían dinero para una falsa asociación de niños sordos
  6. 6 Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 20 de octubre
  7. 7 Que no te engañen: esto es lo que significa cada color de la etiqueta del jamón
  8. 8 Encuentran una granada de mortero de la Guerra Civil en Parada de Arriba
  9. 9 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 20 de octubre
  10. 10 La Navidad regresa a su plaza: Anaya vuelve a oler a mercado

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Herido un joven de 24 años tras un choque entre una furgoneta y un patinete en la glorieta de Doña Urraca

Herido un joven de 24 años tras un choque entre una furgoneta y un patinete en la glorieta de Doña Urraca