Herido un joven de 24 años tras un choque entre una furgoneta y un patinete en la glorieta de Doña Urraca El afectado se queja del brazo en un accidente que se ha producido a eso de las 14.11 horas

La Gaceta Martes, 21 de octubre 2025, 14:30

Un joven de 24 años que iba en un vehículo de movilidad personal reducida, un patinete, ha resultado herido en la glorieta de Doña Urraca tras chocar contra una furgoneta. El 112 recibía el aviso a las 14:11 nos avisan de la colisión y que el herido se queja del brazo. El 112 moviliza a la Policía Local, Nacional y a Sacyl.

