Imagen del artefacto en Parada de Rubiales. G.C.

Encuentran una granada de mortero de la Guerra Civil en Parada de Arriba

El hallazgo se ha producido en unas tierras de labranza

Martes, 21 de octubre 2025, 10:32

Llamativo hallazgo en Parada de Arriba. Nada más y nada menos que una granada de mortero de la Guerra Civil. La Guardia Civil en la tarde de este lunes recibió un aviso ciudadano comunicando el hallazgo en unas tierras de labranza, del término municipal de Parada de Arriba de un artefacto explosivo.

Se activó de inmediato el dispositivo de aseguramiento, inspección y desactivación del mismo, participando patrullas de seguridad ciudadana y el equipo EBYL-NRBQ (búsqueda y localización artefactos explosivos), indica la Guardia Civil.

El artefacto resultó ser una granada de mortero ECIA 60mm de la Guerra Civil aparentemente sin espoleta que fue retirada por los especialistas.

La Guardia Civil de Salamanca recuerda que en caso de localizar cualquier artefacto o proyectil que levante sus sospechas o sorpresa, eviten moverlo y comunicarlo de inmediato, para su revisión y aseguramiento.

