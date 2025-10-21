De pequeños exploradores a embajadores de la provincia La Diputación de Salamanca pone en marcha un programa de visitas escolares, que arranca con 800 niños conociendo el Camino de Hierro

El Camino de Hierro recorre una parte de la antigua vía férrea entre La Fregeneda y Vega Terrón.

Isabel Alonso Martes, 21 de octubre 2025, 18:54

Con mochila, ilusión y mucha curiosidad, los escolares salmantinos se convierten este curso en exploradores de su propia tierra.

Por primera vez, la Diputación de Salamanca pone en marcha un programa de visitas escolares para descubrir la provincia, con una primera parada en el Camino de Hierro, ruta que recorre parte de la antigua vía férrea que unía La Fuente de San Esteban con la localidad portuguesa de Barca d'Alva.

«Es importante trabajar para que las nuevas generaciones puedan convertirse en los mejores embajadores de su tierra», ha asegurado el diputado de Turismo, Juan Carlos Zaballos, durante la presentación de las primeras 20 visitas en las que participarán un total de 800 escolares.

Aunque el Camino del Hierro será la primera experiencia, la intención de las áreas de Turismo, Educación y Cultura es seguir ampliando este programa a otras zonas de la provincia menos conocidas. «Tenemos mucho patrimonio y muy disperso por toda la provincia y, además, no existe mucha permeabilidad entre unas zonas y otras. Hay pocos niños en el norte de la provincia que conocen el Camino de Hierro y, por ejemplo, en las zonas del oeste también son pocos los que conocen la riqueza del mudéjar, al norte», ha apuntado Zaballos.

También el diputado de Educación, Ángel Peralvo, se ha referido a la importancia de este programa, que podría incluir en un futuro próximo la visita al Museo de los Fósiles de Monsagro; al Museo de los Insectos, en Puebla de Azaba, o a los templos mudéjares del norte.

«Empezamos por el Camino del Hierro, pero nuestra intención es ampliarlo a otros puntos porque hay muchos lugares preciosos en estos 12.500 kilómetros cuadrados que tenemos en la provincia», ha insistido Zaballos.

El Camino de Hierro, la primera parada

Los escolares que se acerquen este otoño a conocer el Camino del Hierro comenzarán su experiencia en el muelle de Vega Terrón, donde serán recibidos por dos guías que les ofrecerán una explicación sobre la historia de esta antigua infraestructura y el entorno natural en el que se encuentra situada.

Los niños recibirán además un kit, formado por un chaleco y una linterna, antes de comenzar el recorrido de poco más de un kilómetro, en sentido inverso, hasta llegar al conocido como Puente de Las Almas.

La Diputación ha preparado, además, un juego de observación en el que los escolares tendrán que localizar en el entorno una serie de elementos muy característicos tanto de la flora y la fauna como de la propia infraestructura para completar un «Pasaporte del Caminante Internacional». Una vez finalizada la ruta, los niños visitarán La Fregeneda.

800 escolares de 20 colegios de la provincia

Los colegios participantes son Misioneras de Ciudad Rodrigo (22 de octubre); CRA María Moliner de Castellanos (día 23); Nuestra Señora del Castañar de Béjar (día 24); CRA Los Cerezos de Sotoserrano y Sierra (día 28); CEIP La Ladera de Carbajosa (día 29); CEIP Filiberto Villalobos de Guijuelo (día 30); CEIP Isabel Reina de Castilla de Carbajosa (4 de noviembre); CEIP Carmen Martín Gaite de Santa Marta (día 5); CEIP Manuel Moreno de Vitigudino (día 6); CEIP Severiano Montero de Peñaranda (día 7); CEIP Marqués de Valero de Béjar (día día 11); CEIP Piedra de Arte de Villamayor (día 12); CEIP Álvarez Morato de Los Santos (día 13); CEIP San Francisco de Ciudad Rodrigo (día 14); CRA La Flecha de Cabrerizos (día 18); CEIP Liminares de Lumbrales (día 19); CEIP Pablo Picasso de Carbajosa (día 20) y CEIP Miróbriga de Ciudad Rodrigo (día 21).