Ciudad Rodrigo muestra su atractivo como plató de cine

D. Sánchez Ciudad Rodrigo Martes, 21 de octubre 2025, 17:15 Comenta Compartir

El séptimo arte puede convertirse en un elemento más para el desarrollo local de Ciudad Rodrigo y su comarca. Con el objetivo de mostrar las posibilidades que la localidad ofrece a las producciones cinematográficas, Castilla y León Film Commission y la productora mirobrigense Stellarum Films organizaron una visita para localizadores de diversos países del mundo. Estos profesionales, procedentes de países europeos como Alemania o de otros al otro lado del Atlántico, con Estados Unidos como vanguardia, conocieron no solo los rincones más característicos de Miróbriga, sino también los estudios «Rodriwood», ubicados a escasos kilómetros del casco urbano.

«Es habitual que todos los años este tipo de perfiles visiten España y, gracias a la Film Commission, al hablarles de nuestro estudio, propusieron que vinieran hasta aquí», comenta el cineasta local Pablo Moreno, que ejerció de cicerone para estos visitantes. Moreno señala que la valoración por parte de los localizadores ha sido «muy positiva; les ha gustado mucho la ciudad y las posibilidades que ofrece todo el entorno».

En este sentido, una de las claves que buscan estos profesionales, más allá de los escenarios que aportan profundidad a cada escena, son las facilidades en materia de logística que ofrece Ciudad Rodrigo. «Por ejemplo, el hecho de que no haya grandes desplazamientos entre los diferentes puntos es un atractivo importante», comenta Pablo Moreno. «De hecho, preguntaron por el número de plazas hoteleras y de camas disponibles, por empresas de catering o por el acceso de vehículos de gran tamaño a diversas zonas para la descarga del material necesario».

Esta visita sirvió como escaparate de todo lo que la localidad ofrece «en todos sus ámbitos, desde los puntos más turísticos, como pueden ser nuestras iglesias o edificios patrimoniales, hasta pequeñas calles que pueden ser muy interesantes desde el punto de vista cinematográfico».

A todos esos puntos a favor se añade el aliciente de los estudios «Rodriwood», que sorprendieron a los localizadores. «Han alucinado. Pensaban que éramos solo una empresa dedicada a la fabricación de decorados o elementos de arte, y cuando vieron las instalaciones y comprobaron que estamos presentes en todo el proceso de una película, se quedaron sorprendidos», relata Moreno, quien además hace hincapié en que desde su productora se impulsa el desarrollo local. «Toda la ropa la hacemos con sastres de aquí; son productos de proximidad, y eso les ha sorprendido gratamente».