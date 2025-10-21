«Los niños demuestran que la discapacidad no es obstáculo para ser héroes» La psicóloga peñarandina Nuria Niño Zazo es autora de 'Equipo Especial y el misterio del bocadillo perdido'

Jorge Holguera Illera Peñaranda de Bracamonte Martes, 21 de octubre 2025, 11:49 Comenta Compartir

Nuria Zazo es una psicóloga de Peñaranda de Bracamonte que acaba de dar vida a una publicación que responde a las palabras clave de psicología, infancia y discapacidad.

¿Cómo se titula su libro, qué aborda y a quiénes está indicado?

— 'Equipo Especial y el misterio del bocadillo perdido' es un emocionante libro infantil que sigue las aventuras de un equipo de tres niños que se unen para resolver misterios en su escuela. Lo que hace que este equipo sea especial no es solo su amistad, sino también su capacidad para trabajar juntos y utilizar sus habilidades únicas para resolver problemas. Con la ayuda de Martín, un niño con síndrome de Down que tiene una memoria excepcional, Valentina , una niña en silla de ruedas que es una experta en investigación, y Alex, una niña curiosa y analítica, el Equipo Especial se enfrenta al desafío de encontrar el bocadillo perdido de la escuela. A lo largo de su aventura, los niños demuestran que la discapacidad no es un obstáculo para ser héroes y que juntos pueden lograr grandes cosas. Está dedicado a niños a partir de 5 años .

Háblenos un poco de usted.

—Estoy graduada por la Universidad Pontificia de Salamanca junto a la Universidad Internacional de La Rioja y la Universidad Rey Juan Carlos. Y en este último periodo en la Universidad de Vitoria-Gasteiz. En estas facultades me enamoré de la psicología y confirmé que era a lo que quería dedicar mi vida. Estoy especializada en la prevención e intervención de las conductas suicidas en adultos y en la gestión integral de la prevención de conducta suicida e intentos autolíticos en adolescentes. Hablar del suicidio es muy necesario y salva vidas. Es importante que todos sepamos que existe y estar en conocimiento de ideas básicas para poder ayudar a los que nos rodean o a nosotros mismos.

¿Cómo llegó al mundo de la psicología?

—Pues es una historia agridulce. Perdí a mi hermana muy joven, ella se quitó la vida siendo adolescente. Vivir eso cuando era muy pequeña impactó de una manera muy fuerte en mi vida y en la de mis seres queridos. Desde entonces, siempre he querido ayudar a las personas para que no sufrieran tanto hasta llegar a querer suicidarse. Se que ella estará orgullosa de las vidas que he salvado y por ello, también, mi libro tiene una frase para ella.

¿Alguna clave para prevenir el suicidio?

—El punto más importante y más clave para esto es escuchar sin juzgar. Brinda un espacio seguro para que la persona hable. Escucha con atención, sin minimizar lo que siente. A veces solo ser escuchado ya es un alivio. Tomar en serio cualquier señal. Nunca ignorar comentarios como: «No quiero seguir viviendo.» «Sería mejor si no estuviera aquí.» o «Estoy cansado de todo». Aunque parezcan «exagerados», siempre deben tomarse en serio. Hablar abiertamente sobre el tema es otro punto clave. Preguntar directamente no aumenta el riesgo de suicidio, al contrario, puede salvar vidas. Ejemplo: «He notado que estás pasando por un momento difícil, ¿has pensado en hacerte daño o en no seguir viviendo?». Hablar reduce el aislamiento y el estigma. Ofrecer apoyo y acompañamiento. No prometer mantenerlo en secreto si está en peligro. Ayuda a buscar ayuda profesional (psicólogo, psiquiatra, líneas de emergencia) y acompañar en el proceso: no basta con recomendar ayuda, haz el seguimiento.