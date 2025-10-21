La estafa perfecta a juicio: vende un coche por internet, que no entrega y además se queda con el de la víctima El acusado se enfrenta a un año de prisión por un delito de estafa, además de la devolución de los 500 euros que la víctima le abonó. Este miércoles se sentará en el banquillo por los hechos ocurridos en el año 2023

M. C. SALAMANCA Martes, 21 de octubre 2025, 19:05 | Actualizado 19:12h.

Ni rastro del coche, ni del dinero, ni del supuesto vendedor. Lo que parecía una buena oportunidad acabó siendo una estafa de manual, según la denunciante. F.J.R.V., sin antecedentes penales, se enfrentará este miércoles a un año de prisión acusado de engañar a una mujer que intentaba comprar un vehículo a través del portal Milanuncios.

Según el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, el 28 de febrero de 2023 el acusado publicó un anuncio ofreciendo un Volkswagen Passat por 1.000 euros. La víctima, interesada en el vehículo, contactó con él y accedió a ingresar 500 euros como señal en la cuenta bancaria que le indicó.

Hasta ese momento todo parecía normal, pero poco después el acusado dio un paso más en el engaño: le propuso a la mujer que si le entregaba su Citroën Xsara, le descontaría 200 euros del precio restante. Ella, confiada, aceptó el trato y envió su coche mediante una empresa de grúas, cumpliendo su parte del acuerdo.

Desde ese momento, comenzaron las excusas, hasta que, en septiembre de 2023, la víctima, cansada de esperar, pidió la devolución del dinero. Fue entonces cuando él desapareció por completo, ni devolvió los 500 euros ni entregó el coche prometido, y tampoco volvió a responder a los mensajes ni llamadas.

El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado actuó movido únicamente por el ánimo de obtener un beneficio ilícito y que nunca tuvo intención de cumplir el acuerdo, como finalmente demostró. Por ello, le considera autor de un delito de estafa por el que solicita un año de prisión y la devolución del dinero a la víctima.