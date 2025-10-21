Nuevas señales en la Gran Vía anuncian la gran reorganización del tráfico Las marcas en el suelo indican la nueva señalización que permitirá el giro hacia la izquierda desde Sancti Spiritus

Marcas en el suelo en en cruce entre Gran Vía y la cuesta de Sancti Spiritus.

Belén Hernández Salamanca Martes, 21 de octubre 2025, 13:49 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Salamanca ya ha dado los primeros pasos para abordar la gran reorganización del tráfico prevista al final de la Gran Vía y en el entorno del puente de Soto, que supondrá el desvío hacia Canalejas y el paseo de San Vicente de cerca de 10.000 vehículos al día.

Los cambios también afectarán a la Cuesta de Sancti Spiritus, donde ya se ha pintado en el suelo dónde se colocarán las nuevas señalizaciones y semáforos, dado que se podrá girar en la Gran Vía hacia la izquierda y no solo hacia la derecha como ahora.

Cabe recordar que el Consistorio anunció hace casi un mes los cambios en la zona que buscan eliminar el peligroso giro de los autobuses entre la calle Juan de la Fuente y la calle San Pablo, donde hay poco espacio estos vehículos de grandes dimensiones que les obliga a acercarse demasiado a la puerta del Palacio de los Anaya.

Según el plan previsto, primero se deben abordar obras en las inmediaciones del puente de Soto, al final de la Gran Vía, que evitarán el paso de peatones por la zona.

Cambia el sentido de la calle Arroyo de Santo Domingo, que pasará a ser de salida de la ciudad. Además, su uso será exclusivo para los autobuses, mientras que el resto de los vehículos seguirá circulando por Juan de la Fuente hacia San Pablo.

Que Arroyo de Santo Domingo sea exclusivo de los autobuses, y de los vecinos de la zona, impedirá que entren por este punto de la ciudad los cerca de 10.000 vehículos que lo hacen ahora y que serán desviados hacia el paseo de San Vicente y Canalejas.

Precisamente es en canalejas donde se registrarán más cambios, ya que a la altura de la calle Jardines se habilitará un carril exclusivo de autobuses para que puedan girar hacia la calle del Rosario que, tras un cambio de sentido, permitirá entrar a la Gran Vía.

Los vehículos también podrán acceder a esta emblemática calle desde la Cuesta de Sancti Spíritus, donde también se podrá girar a la izquierda.