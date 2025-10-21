Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de la furgoneta en llamas. GUARDIA CIVIL DE SALAMANCA

Los Bomberos sofocan el incendio de una furgoneta en Barbadillo

La intervención duró poco más de una hora

La Gaceta

Martes, 21 de octubre 2025, 18:09

Los Bomberos de la Diputación han tenido que intervenir este martes para sofocar un incendio en la N-620, a la altura del kilómetro 240, en la localidad de Barbadillo.

Los propios servicios de extinción de incendios recibieron el aviso a las 16.40 horas y hasta el lugar, además de una dotación, se desplazaron guardias civiles del Subsector de Tráfico de Salamanca para auxiliar al conductor -que resultó ileso- y regular el tráfico.

Los Bomberos finalizaron la intervención sobrepasadas las 17.50 horas.

