Los Bomberos sofocan el incendio de una furgoneta en Barbadillo La intervención duró poco más de una hora

La Gaceta Martes, 21 de octubre 2025, 18:09 | Actualizado 18:15h. Comenta Compartir

Los Bomberos de la Diputación han tenido que intervenir este martes para sofocar un incendio en la N-620, a la altura del kilómetro 240, en la localidad de Barbadillo.

Los propios servicios de extinción de incendios recibieron el aviso a las 16.40 horas y hasta el lugar, además de una dotación, se desplazaron guardias civiles del Subsector de Tráfico de Salamanca para auxiliar al conductor -que resultó ileso- y regular el tráfico.

Ampliar

Los Bomberos finalizaron la intervención sobrepasadas las 17.50 horas.