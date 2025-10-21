Los 26 espacios que se podrán visitar con la nueva edición de 'Las llaves de la ciudad' Las actividades comenzarán este sábado 25 de octubre y se prolongarán hasta el 21 de diciembre

Clara Delgado Salamanca Martes, 21 de octubre 2025

La Fonda Veracruz ha sido el escenario de la presentación de una nueva edición de 'Las llaves de la ciudad', en la que salmantinos y turistas podrán disfrutar de hasta 26 espacios de la capital que se abren al público. En esta ocasión, Carmen Martín Gaite y los autores que han dejado huella en esta ciudad con son los protagonistas del programa.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, acompañado del concejal de Turismo, Ángel Fernández Silva, presentó esta nueva edición que comenzará este sábado 25 de octubre y se prolongará hasta el 21 de diciembre.

Bajo el lema 'Abriendo antiguas portadas', el programa invita a cruzar las puertas de los edificios que guardan siglos de historia y también las de los libros que han dado vida a Salamanca en la literatura. Se trata de una oportunidad de explorar espacios turísticos y rincones de una forma única y gratuita. Este año se conmemora el centenario del nacimiento de Carmen Martín Gaite, y se hace celebrando la relación entre Salamanca y la literatura: la ciudad que acogió a escritores que dejaron huella como Miguel de Unamuno, Torres Villarroel, Calderón de la Barca o Juan Fernández.

«Esta fue una cita que nació para abrir espacios que habitualmente permanecían cerrados, para mostrarlos con todo el cariño y el rigor, mediante visitas guiadas, teatralizadas, talleres y experiencias familiares», apuntó el alcalde durante su intervención.

Este año se amplía el número de espacios visitados hasta 26, con las incorporaciones del Centro Internacional del Español, el Museo del Comercio y la Industria, la Fonda Veracruz, las visitas 'Ecos de una ciudad' al cementerio San Carlos Borromeo y la subida a la espadaña de la iglesia de San Martín, además del regreso de la Casa Museo Unamuno, la iglesia del Carmen de Abajo y el Colegio Mayor de Anaya.

Las visitas guiadas vuelven a ser protagonistas en dieciocho espacios: el cementerio San Carlos Borromeo ofrecerá la visita 'Ecos de una ciudad'; también habrá visitas con guía a la exposición 'Caperucita en Manhattan y otros cuentos de Carmen Martín Gaite' en el Centro Internacional del Español. A ellas se suman la Biblioteca Antigua de la Universidad, DA2. Domus Artium 2002, Museo Taurino, Museo de Comercio y de la Industria, iglesia de Santo Tomás Cantuariense, Pozo de Nieve, Cueva de Salamanca y Centro de Interpretación de las Murallas salmantinas, Museo del Cerro de San Vicente, Parque Arqueológico del Botánico, Iglesia de la Vera Cruz, exposición Vita Ignatii de la Universidad Pontificia de Salamanca, Casa-Museo Unamuno, Convento de San Esteban, Museo de Pintura Medieval de Santa Clara, Casa Museo Zacarías González y Monasterio de Ntra. Sra. de la Victoria. Colegio Menor de Ntra. Sra. De Guadalupe. Fábrica de Mirat.

Otros espacios serán escenario de visitas teatralizadas de acceso libre con las que conocer mejor la historia de los personajes que los habitaron y visitaron: como la Iglesia de San Martín; Colegio Mayor de Anaya; Iglesia del Carmen de Abajo; Casa de Santa Teresa; Colegio Sagrada Familia. Siervas de San José y el recorrido por la calle Veracruz (Monumenta Salmanticae y Fonda Veracruz, el puente romano y el Huerto de Calixto y Melibea).

Pasaporte digital

Las personas que acudan a las visitas podrán sellar su pasaporte y participar en un sorteo para acceder de forma exclusiva a otro espacio único: el sanctasanctórum de la Biblioteca Antigua de la Universidad de Salamanca, la sala donde se guardan con celo los manuscritos e incunables de la institución y cuyo acceso es restringido. Para ello deberán incluir, al menos, el sello de catorce de los espacios que componen el pasaporte, y entregarlo en Monumenta Salmanticae antes del 29 de diciembre de 2025 para, después, entrar a formar parte del sorteo.