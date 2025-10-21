Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La Cabalgata de Reyes, el año pasado a su paso por la Plaza Mayor. ARCHIVO

Siete carrozas y una con una gran estrella: Salamanca prepara la gran Cabalgata

La Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes inicia el expediente de contratación de desfile para el 5 de enero

Belén Hernández

Salamanca

Martes, 21 de octubre 2025, 10:02

La ciudad ya ha activado el protocolo navideño. Al inicio este lunes la instalación de las luces en las principales vías de la capital y de iniciar el proceso de contratación del Mercadillo Navideño para la plaza de Anaya, se suma el inicio del expediente para contratar la Cabalgata de Reyes Magos.

Lo detalles que se conocen es que serán ocho las carrozas que recorrerán la capital para acompañar a Sus Majestades de Oriente: seis temáticas de gran formato y tamaño, una de ellas una estrella, y otras dos temáticas de mediano tamaño y formato.

El desfile arrancará a las 19:00 horas del día 5 de enero, tarde previa a la celebración del Día de Reyes.

E presupuesto del contrato es de 60.000 euros, IVA incluido.

