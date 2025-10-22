Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de la detención acometida por la Guardia Civil de Salamanca este miércoles en las inmediaciones del Parque Comercial La Atalaya. GUARDIA CIVIL DE SALAMANCA

Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 22 de octubre

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:00

Comenta

Detenido un hombre tras robar material deportivo en el Parque Comercial La Atalaya

El autor de los hechos intentó huir hasta el centro de la capital tras cometer el hurto

El estafador de los famosos de nuevo ante el juez por ofrecer La Glorieta para fiestas universitarias

I.M.F., con engaños con conciertos de Sergio Dalma y Mónica Naranjo entre otros, fingió que tenía los derechos de explotación de la plaza. El perjudicado entregó 9.000 euros por un contrato para montar dos barras en el coso que no llegaron a materializarse

Un 25% más de sanciones por la 'Ley Mordaza' en Salamanca en el último año

Por el aumento de denuncias por consumo de drogas y desobediencia a la autoridad

Un conductor a juicio por atropellar a un anciano cuyos herederos reclaman la indemnización

El acusado no frenó en un paso de peatones de Peñaranda y arrolló a un octogenario que falleció tiempo después por causas ajenas al accidente

La diadema de diamantes y perlas robada en el Louvre, en el Palacio de Monterrey

Dada su estrecha vinculación con María Eugenia de Montijo, la Casa de Alba posee un cuadro en el que la emperatriz francesa luce una de las joyas que el domingo se sustrajeron del museo más visitado del mundo

El Cristo de la Agonía Redentora subirá Compañía en la procesión extraordinaria

La salida será este domingo, 26 de octubre, a la conclusión de la eucaristía entre las 19 y las 19:15 horas

Julio Norte, en plena recuperación de la gravísima cornada: «Entre los pitones soy el más feliz del mundo»

Solo un toro fue capaz de parar el meteórico ascenso que le situó como la revelación novilleril del año, hasta que una terrorífica cornada le frenó en seco aunque no pudo ni con las buenas sensaciones ni con la proyección para 2026 en el que todo el mundo le está esperando. Savia nueva en un torero con ganas de comerse el mundo

En peligro la apertura del telesilla en La Covatilla tras los recursos de PP y Vox al pliego para repararlo

La formación verde habla de defectos en las bases y motivos de seguridad. El equipo de Gobierno debe esperar respuesta del Consejo Consultivo para avanzar el trámite

A juicio por albergar una plantación de 'maría' en su casa de Santiago de la Puebla

La Fiscalía le pide dos años y dos meses de prisión y 7.500 euros de multa

Así fue la jornada en el fútbol base: Julia lidera al Atlético infantil/alevín con una manita y el Alba de Tormes asalta El Tori en la 3ª Prebenjamín

La cuarta jornada de Liga en el fútbol base salmantino se cerró este pasado fin de semana y cuatro equipos (Cabrerizos y Chamberí en la 2ª Juvenil, Villamayor B en la 2ª Cadete y Toresana en la 1ª Infantil/Alevín femenina) tratarán estrenar su casillero de goles a favor en el siguiente capítulo de Liga

Sin novedades en el Helmántico: lo primero, la OCA «hoy o el jueves»

El Salamanca UDS sigue siendo optimista sobre la reapertura, pero de momento no se han producido las visitas 'oficiales'

Ciudad Rodrigo declara apta el agua de una barriada y una pedanía

Los vecinos de Águeda y el Arrabal de San Sebastián ya pueden consumir el agua que llega a los domicilios

La previsión de lluvias obliga a Asprodes a suspender la marcha en Ciudad Rodrigo

La XXXV edición estaba programada para este sábado por la tarde

Detenidos por agredir a dos personas con una escopeta y amenazarles con una navaja tras una fuerte discusión en el barrio de El Carmen

Los hechos se produjeron tras iniciarse una fuerte discusión en plena vía pública

«La salud mental no puede seguir siendo un lujo»

El Grupo Municipal Socialista ha presentado sus propuestas al V Plan de Juventud del Ayuntamiento tales como un programa de atención psicológica, apertura de bibliotecas los fines de semana y renovar el programa 'Salamanca a Tope'

Sin acuerdo en la audiencia preliminar por el burdel chino de la avenida de Portugal

Los dos acusados: L.G., un mujer de nacionalidad china, y J.A.D., un vecino de Salamanca, son considerados por la Fiscalía como colaboradores en una trama de explotación sexual | El juicio se celebrará el 19 de noviembre

La rehabilitación de Chinchibarra II despega con la obra de los ascensores

La mejora de los bloques continuará con el aislamiento de las fachadas en las calles Riofrío y Cristanemos

Ciudad Rodrigo hará una nueva oferta por antigua Plaza de Toros

El Consistorio considera «muy elevada» la tasación propuesta por parte de los propietarios

Herido un ciclista de 27 años en la calle Peña Primera tras ser golpeado por un turismo marcha atrás

El accidente se ha producido a eso de las 14:00 horas

En el banquillo la cuidadora de una mujer de casi 100 años por estafarle miles de euros en Salamanca

La Fiscalía pide cuatro años de prisión, la acusación particular cinco y la defensa la absolución. Las acusaciones cifran el dinero estafado entre 29.000 y 42.000 euros. La anciana ya falleció, pero su heredero mantiene la acusación y reclama justicia

Peñaranda activa el plan de apoyo al comercio local

Una guía virtual y acciones en Navidad se sumarán a las pantallas informativas que ya muestran las empresas adheridas las 24 horas

Santa Marta de Tormes ofrece talleres temáticos y refuerzo escolar para jóvenes

El Consistorio impulsa una nueva programación hasta diciembre en el Área Joven

Aldeatejada reduce el precio de las tarifas de la Escuela de Música

El Consistorio aprueba eliminar el coste de la matrícula y aumentar los servicios

El legado de Santa Teresa llega a Los Bandos

La exposición itinerante de la Red Huellas de Teresa podrá verse hasta el 5 de noviembre

Muere Berta Pallares, filóloga de la Universidad e impulsora de la creación de la biblioteca de Cabrerizos

Tenía 95 años. Dio origen al centro que hoy lleva su nombre con una donación de más de 5.000 libros

ICECYL y Air Institute celebran un foro para formar en IA a las pymes: «Esa herramienta no va a suponer pérdidas de puestos de trabajo»

El encuentro contó con la participación del director general del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), Augusto Cobos

ClubxClub: el Atlético Femenino Ciudad de Salamanca sigue dando guerra

El Atlético Femenino Ciudad de Salamanca cumple su tercera temporada en el fútbol salmantino con el objetivo de seguir labrando el futuro de uno de los clubes charros únicamente femenino

«Casi la mitad de la población de la Comunidad no tiene ni idea de lo que es un linfoma»

El Hospital participa en una campaña para visibilizar «uno de los cánceres más frecuentes», pero desconocido para el ciudadano

Top 50
  1. 1 Un salmantino va a ver El Hormiguero y sale con un cochazo tras ganar el concurso de habilidad
  2. 2 Un conductor a juicio por atropellar a un anciano cuyos herederos reclaman la indemnización
  3. 3 Así ha sido el virulento incendio en Villanueva del Conde
  4. 4 Sin acuerdo en la audiencia preliminar por el burdel chino de la avenida de Portugal
  5. 5 La diadema de diamantes y perlas robada en el Louvre, en el Palacio de Monterrey
  6. 6 Detenido un hombre tras robar material deportivo en el Parque Comercial La Atalaya
  7. 7 Detenidos por agredir a dos personas con una escopeta y amenazarles con una navaja tras una fuerte discusión en el barrio de El Carmen
  8. 8 El estafador de los famosos de nuevo ante el juez por ofrecer La Glorieta para fiestas universitarias
  9. 9 Deja de hacer esto para conservar el pan: «Así se rompen los almidones»
  10. 10 Dermatosis: otros 7 focos declarados en Cataluña y España suspende las exportaciones de animales vivos

Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 22 de octubre