Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 22 de octubre
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
Salamanca
Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:00
Detenido un hombre tras robar material deportivo en el Parque Comercial La Atalaya
El autor de los hechos intentó huir hasta el centro de la capital tras cometer el hurto
El estafador de los famosos de nuevo ante el juez por ofrecer La Glorieta para fiestas universitarias
I.M.F., con engaños con conciertos de Sergio Dalma y Mónica Naranjo entre otros, fingió que tenía los derechos de explotación de la plaza. El perjudicado entregó 9.000 euros por un contrato para montar dos barras en el coso que no llegaron a materializarse
Un 25% más de sanciones por la 'Ley Mordaza' en Salamanca en el último año
Por el aumento de denuncias por consumo de drogas y desobediencia a la autoridad
Un conductor a juicio por atropellar a un anciano cuyos herederos reclaman la indemnización
El acusado no frenó en un paso de peatones de Peñaranda y arrolló a un octogenario que falleció tiempo después por causas ajenas al accidente
La diadema de diamantes y perlas robada en el Louvre, en el Palacio de Monterrey
Dada su estrecha vinculación con María Eugenia de Montijo, la Casa de Alba posee un cuadro en el que la emperatriz francesa luce una de las joyas que el domingo se sustrajeron del museo más visitado del mundo
El Cristo de la Agonía Redentora subirá Compañía en la procesión extraordinaria
La salida será este domingo, 26 de octubre, a la conclusión de la eucaristía entre las 19 y las 19:15 horas
Julio Norte, en plena recuperación de la gravísima cornada: «Entre los pitones soy el más feliz del mundo»
Solo un toro fue capaz de parar el meteórico ascenso que le situó como la revelación novilleril del año, hasta que una terrorífica cornada le frenó en seco aunque no pudo ni con las buenas sensaciones ni con la proyección para 2026 en el que todo el mundo le está esperando. Savia nueva en un torero con ganas de comerse el mundo
En peligro la apertura del telesilla en La Covatilla tras los recursos de PP y Vox al pliego para repararlo
La formación verde habla de defectos en las bases y motivos de seguridad. El equipo de Gobierno debe esperar respuesta del Consejo Consultivo para avanzar el trámite
A juicio por albergar una plantación de 'maría' en su casa de Santiago de la Puebla
La Fiscalía le pide dos años y dos meses de prisión y 7.500 euros de multa
Así fue la jornada en el fútbol base: Julia lidera al Atlético infantil/alevín con una manita y el Alba de Tormes asalta El Tori en la 3ª Prebenjamín
La cuarta jornada de Liga en el fútbol base salmantino se cerró este pasado fin de semana y cuatro equipos (Cabrerizos y Chamberí en la 2ª Juvenil, Villamayor B en la 2ª Cadete y Toresana en la 1ª Infantil/Alevín femenina) tratarán estrenar su casillero de goles a favor en el siguiente capítulo de Liga
Sin novedades en el Helmántico: lo primero, la OCA «hoy o el jueves»
El Salamanca UDS sigue siendo optimista sobre la reapertura, pero de momento no se han producido las visitas 'oficiales'
Ciudad Rodrigo declara apta el agua de una barriada y una pedanía
Los vecinos de Águeda y el Arrabal de San Sebastián ya pueden consumir el agua que llega a los domicilios
La previsión de lluvias obliga a Asprodes a suspender la marcha en Ciudad Rodrigo
La XXXV edición estaba programada para este sábado por la tarde
Detenidos por agredir a dos personas con una escopeta y amenazarles con una navaja tras una fuerte discusión en el barrio de El Carmen
Los hechos se produjeron tras iniciarse una fuerte discusión en plena vía pública
«La salud mental no puede seguir siendo un lujo»
El Grupo Municipal Socialista ha presentado sus propuestas al V Plan de Juventud del Ayuntamiento tales como un programa de atención psicológica, apertura de bibliotecas los fines de semana y renovar el programa 'Salamanca a Tope'
Sin acuerdo en la audiencia preliminar por el burdel chino de la avenida de Portugal
Los dos acusados: L.G., un mujer de nacionalidad china, y J.A.D., un vecino de Salamanca, son considerados por la Fiscalía como colaboradores en una trama de explotación sexual | El juicio se celebrará el 19 de noviembre
La rehabilitación de Chinchibarra II despega con la obra de los ascensores
La mejora de los bloques continuará con el aislamiento de las fachadas en las calles Riofrío y Cristanemos
Ciudad Rodrigo hará una nueva oferta por antigua Plaza de Toros
El Consistorio considera «muy elevada» la tasación propuesta por parte de los propietarios
Herido un ciclista de 27 años en la calle Peña Primera tras ser golpeado por un turismo marcha atrás
El accidente se ha producido a eso de las 14:00 horas
En el banquillo la cuidadora de una mujer de casi 100 años por estafarle miles de euros en Salamanca
La Fiscalía pide cuatro años de prisión, la acusación particular cinco y la defensa la absolución. Las acusaciones cifran el dinero estafado entre 29.000 y 42.000 euros. La anciana ya falleció, pero su heredero mantiene la acusación y reclama justicia
Peñaranda activa el plan de apoyo al comercio local
Una guía virtual y acciones en Navidad se sumarán a las pantallas informativas que ya muestran las empresas adheridas las 24 horas
Santa Marta de Tormes ofrece talleres temáticos y refuerzo escolar para jóvenes
El Consistorio impulsa una nueva programación hasta diciembre en el Área Joven
Aldeatejada reduce el precio de las tarifas de la Escuela de Música
El Consistorio aprueba eliminar el coste de la matrícula y aumentar los servicios
El legado de Santa Teresa llega a Los Bandos
La exposición itinerante de la Red Huellas de Teresa podrá verse hasta el 5 de noviembre
Muere Berta Pallares, filóloga de la Universidad e impulsora de la creación de la biblioteca de Cabrerizos
Tenía 95 años. Dio origen al centro que hoy lleva su nombre con una donación de más de 5.000 libros
ICECYL y Air Institute celebran un foro para formar en IA a las pymes: «Esa herramienta no va a suponer pérdidas de puestos de trabajo»
El encuentro contó con la participación del director general del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), Augusto Cobos
ClubxClub: el Atlético Femenino Ciudad de Salamanca sigue dando guerra
El Atlético Femenino Ciudad de Salamanca cumple su tercera temporada en el fútbol salmantino con el objetivo de seguir labrando el futuro de uno de los clubes charros únicamente femenino
«Casi la mitad de la población de la Comunidad no tiene ni idea de lo que es un linfoma»
El Hospital participa en una campaña para visibilizar «uno de los cánceres más frecuentes», pero desconocido para el ciudadano