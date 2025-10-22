«La salud mental no puede seguir siendo un lujo» El Grupo Municipal Socialista ha presentado sus propuestas al V Plan de Juventud del Ayuntamiento tales como un programa de atención psicológica, apertura de bibliotecas los fines de semana y renovar el programa «Salamanca a Tope»

Celia Luis Salamanca Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:23

El Grupo Municipal Socialista﻿ ha presentado este miércoles sus aportaciones al V Plan de Juventud del Ayuntamiento de Salamanca, denunciando que el documento «vuelve a llegar tarde» y que «corre el riesgo de quedarse en un mero propósito medidas sin concretas». Los concejales Álvaro Antolín y Mar Fuentes han defendido que el plan debería ser «una hoja de ruta útil, comprometida y con resultados claros», en lugar de lo que consideran «un ejercicio propagandístico sin presupuesto ni calendario».

Antolín ha recordado que en la actualidad «más de 1.200 menores de 25 años buscan empleo, el precio de la vivienda ha subido un 15 % en el último año y acceder a un alquiler asequible es casi imposible». Por ello, ha criticado que «las políticas de juventud del Ayuntamiento están desconectadas de la realidad y repiten las mismas fórmulas de los últimos 30 años».

Entre las propuestas, el edil ha destacado la conversión de las becas de retención de talento en contratos en prácticas, más programas de segunda oportunidad educativa, la apertura de bibliotecas los fines de semana en época de exámenes, y una reserva mínima del 10 % de vivienda pública para jóvenes. También se han propuesto rehabilitar inmuebles municipales vacíos y fomentar modelos de alquiler compartido asequible «siguiendo el ejemplo de ciudades europeas».

Por su parte, Mar Fuentes ha subrayado que el Plan de Juventud «debería haber sido aprobado en el primer año de legislatura y no al final, como en la anterior», lo que a su juicio «demuestra el escaso interés del equipo de Gobierno por las necesidades de la juventud». La concejala ha defendido la necesidad de dotar al plan de un presupuesto propio y de un anexo presupuestario anual «que permita evaluar públicamente los resultados».

En materia de salud mental, los socialistas proponen un programa municipal de atención psicológica subvencionada con hasta diez sesiones gratuitas para jóvenes de 14 a 30 años, además de un servicio de psicoasesoría confidencial. «La salud mental no puede seguir siendo un lujo», ha afirmado Fuentes.

El PSOE también plantea reforzar el apoyo al comercio local mediante una red de asesoramiento a jóvenes emprendedores, crear un plan de cultura joven con salas de ensayo y ayudas a artistas emergentes, así como renovar el programa «Salamanca a Tope» con mayor participación y actividades adaptadas a los intereses actuales de la juventud.

«Salamanca necesita menos palabras bonitas y más hechos», concluyó Antolín. «Queremos un plan de juventud que esté a la altura de su gente joven y que no se limite a llenar titulares».