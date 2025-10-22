Herido un ciclista de 27 años en la calle Peña Primera tras ser golpeado por un turismo marcha atrás
El accidente se ha producido a eso de las 14.00 horas
Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:41
Un ciclista de 27 años ha resultado herido tras un accidente de tráfico a eso de las 14:04 horas en la calle Peña Primera, 13. A esa hora el 112 recibía un aviso de que un turismo que daba marcha atrás chocando contra una bicicleta.
El herido se queja de un golpe en una pierna. El 112 avisa a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias, que ha enviado una ambulancia para atender al ciclista.