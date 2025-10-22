Santa Marta de Tormes ofrece talleres temáticos y refuerzo escolar para jóvenes El Consistorio impulsa una nueva programación hasta diciembre en el Área Joven

EÑE Santa Marta de Tormes Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:16 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes refuerza este trimestre su compromiso con la juventud del municipio a través de una programación renovada en el Área Joven, centrada en ofrecer alternativas de ocio saludables y formación práctica. En este sentido, la propuesta incluye clases de refuerzo educativo y talleres temáticos, pensados para favorecer el desarrollo personal, educativo y social de los jóvenes.

La nueva programación busca fomentar la participación activa de los jóvenes en la vida del municipio, fortaleciendo valores como la convivencia, el respeto, la autonomía y la creatividad. Las actividades han sido diseñadas para responder a sus intereses y necesidades, con metodologías dinámicas y contenidos adaptados a diferentes edades.

«Este año queremos dinamizar más el Área Joven de Santa Marta, que no solo concebimos como un espacio de encuentro para la juventud, sino también como un espacio para fomentar y compartir un tipo de ocio más saludable», ha afirmado el concejal de Juventud, Norberto Flores. Además, «la formación, la educación y el desarrollo personal también son aspectos que queremos estimular en este espacio a través de actividades prácticas y lúdicas especialmente pensadas para los jóvenes», ha explicado.

Las clases de refuerzo educativo, dirigidas a estudiantes de 12 a 16 años, se impartirán los lunes y miércoles. En ellas, se trabajará la mejora del rendimiento académico no solo a través de explicaciones sobre distintas materias, sino también mediante técnicas de estudio y organización del trabajo.

Los talleres temáticos se celebrarán los martes y jueves y estarán abiertos a jóvenes de entre 12 y 30 años. En ellos se abordarán juegos de mesa, música, nuevas tecnologías, deporte, resolución de conflictos, creatividad, igualdad e idiomas.

En octubre se impartirán sesiones de pensamiento lógico con juegos de mesa, dinámicas de cooperación y respeto a través de juegos temáticos, y talleres de resolución de conflictos con ejercicios prácticos como role-play y el mapa de emociones.

Noviembre incluirá actividades de cómic y manga, arte urbano, collage digital, ciberseguridad, deportes e igualdad. En diciembre, la programación se completa con talleres musicales, tecnológicos e idiomas.

Espacios y horarios

Por otro lado, los jóvenes del municipio pueden hacer uso de las instalaciones del Área Joven equipadas con mesa de ping pong, futbolín, juegos de mesa, cartas, cancha de baloncesto y pista de fútbol de lunes a jueves en horario de 19:30 a 20:00 horas, mientras que para acceder al servicio de información podrán hacerlo en horario de 17:00 a 21:00 horas.