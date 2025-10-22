«Casi la mitad de la población de la Comunidad no tiene ni idea de lo que es un linfoma» El Hospital participa en una campaña para visibilizar «uno de los cánceres más frecuentes», pero desconocido para el ciudadano

Javier Hernández Salamanca Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:25 | Actualizado 18:38h.

La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia estima que el 82% de la población españoles tiene «escaso o nulo conocimiento» de lo que es un linfoma. En el caso de Castilla y León, casi uno de cada dos habitantes «no tiene ni idea delo que son los linfomas», hasta el punto de que no sabrían afirmar si se trata de una enfermedad que tratan los reumatólogos, los hematólogos o qué tipo de especialistas.

El Hospital de Salamanca participa en una campaña nacional -promovida por la farmacéutica Lilly- entre los grandes hospitales del país, que ya arrancó en el Gregorio Marañón y que tiene como objetivo «concienciar y visibilizar tanto al paciente como a la enfermedad».

El motivo del desconocimiento que la población tiene respecto al linfoma no está relacionado con la incidencia de la enfermedad. No se trata, precisamente, de una enfermedad rara o poco frecuente, sino a revés. El hematólogo salmantino y responsable de la Unidad de Linfomas del Complejo Asistencial, Alejandro Martín García Sánchez, explica que «el linfoma es uno de los cánceres más frecuentes y las estimaciones de cara al año 2026 es que en España se diagnosticarán 12.000 casos nuevos». «La incidencia viene a ser de unos 25 casos por cada 100.000 habitantes y año», puntualiza el hematólogo.

El especialista confirma el desconocimiento que muchas personas tienen de esta patología y apunta que «la palabra linfoma, a lo mejor suena menos que cáncer o que leucemia, por lo que estas campañas son buena para que los pacientes sepan de fuentes fiables a qué se están enfrentando, que ya existen tratamientos para estas enfermedades y que un paciente informado puede tomar decisiones activas, así como participar activamente en las decisiones terapéuticas».

A diferencia de los cánceres sólidos, en los que ciertos hábitos de vida pueden ser decisivos para evitar la aparición de tumores, en el caso de linfoma el tener un conocimiento previo no resulta tan decisivo a la hora de prevenir la aparición de la enfermedad, pero sí en la detección temprana. «Es cierto que no hay unas causas específicas sobre el linfoma. Siempre es recomendable en cualquier personas tener una vida sana, no fumar, no consumir alcohol... Pero no hay factores específicamente prevenibles en el caso de los linfomas», lamenta el doctor García Sánchez.