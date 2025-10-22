Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación de la campaña en el Hospital para visibilizar el linfoma. ALMEIDA

«Casi la mitad de la población de la Comunidad no tiene ni idea de lo que es un linfoma»

El Hospital participa en una campaña para visibilizar «uno de los cánceres más frecuentes», pero desconocido para el ciudadano

Javier Hernández

Javier Hernández

Salamanca

Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:25

Comenta

La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia estima que el 82% de la población españoles tiene «escaso o nulo conocimiento» de lo que es un linfoma. En el caso de Castilla y León, casi uno de cada dos habitantes «no tiene ni idea delo que son los linfomas», hasta el punto de que no sabrían afirmar si se trata de una enfermedad que tratan los reumatólogos, los hematólogos o qué tipo de especialistas.

El Hospital de Salamanca participa en una campaña nacional -promovida por la farmacéutica Lilly- entre los grandes hospitales del país, que ya arrancó en el Gregorio Marañón y que tiene como objetivo «concienciar y visibilizar tanto al paciente como a la enfermedad».

El motivo del desconocimiento que la población tiene respecto al linfoma no está relacionado con la incidencia de la enfermedad. No se trata, precisamente, de una enfermedad rara o poco frecuente, sino a revés. El hematólogo salmantino y responsable de la Unidad de Linfomas del Complejo Asistencial, Alejandro Martín García Sánchez, explica que «el linfoma es uno de los cánceres más frecuentes y las estimaciones de cara al año 2026 es que en España se diagnosticarán 12.000 casos nuevos». «La incidencia viene a ser de unos 25 casos por cada 100.000 habitantes y año», puntualiza el hematólogo.

El especialista confirma el desconocimiento que muchas personas tienen de esta patología y apunta que «la palabra linfoma, a lo mejor suena menos que cáncer o que leucemia, por lo que estas campañas son buena para que los pacientes sepan de fuentes fiables a qué se están enfrentando, que ya existen tratamientos para estas enfermedades y que un paciente informado puede tomar decisiones activas, así como participar activamente en las decisiones terapéuticas».

A diferencia de los cánceres sólidos, en los que ciertos hábitos de vida pueden ser decisivos para evitar la aparición de tumores, en el caso de linfoma el tener un conocimiento previo no resulta tan decisivo a la hora de prevenir la aparición de la enfermedad, pero sí en la detección temprana. «Es cierto que no hay unas causas específicas sobre el linfoma. Siempre es recomendable en cualquier personas tener una vida sana, no fumar, no consumir alcohol... Pero no hay factores específicamente prevenibles en el caso de los linfomas», lamenta el doctor García Sánchez.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un salmantino va a ver El Hormiguero y sale con un cochazo tras ganar el concurso de habilidad
  2. 2 Así ha sido el virulento incendio en Villanueva del Conde
  3. 3 Un conductor a juicio por atropellar a un anciano cuyos herederos reclaman la indemnización
  4. 4 Sin acuerdo en la audiencia preliminar por el burdel chino de la avenida de Portugal
  5. 5 La estafa perfecta a juicio: vende un coche por internet, que no entrega y además se queda con el de la víctima
  6. 6 La diadema de diamantes y perlas robada en el Louvre, en el Palacio de Monterrey
  7. 7 Detenido un hombre tras robar material deportivo en el Parque Comercial La Atalaya
  8. 8 Segunda noche de robos en casa del Salamanca UDS
  9. 9 Dermatosis: otros 7 focos declarados en Cataluña y España suspende las exportaciones de animales vivos
  10. 10 Detenidos por agredir a dos personas con una escopeta y amenazarles con una navaja tras una fuerte discusión en el barrio de El Carmen

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca «Casi la mitad de la población de la Comunidad no tiene ni idea de lo que es un linfoma»

«Casi la mitad de la población de la Comunidad no tiene ni idea de lo que es un linfoma»