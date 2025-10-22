En peligro la apertura del telesilla en La Covatilla tras los recursos de PP y Vox al pliego para repararlo La formación verde habla de defectos en las bases y motivos de seguridad. El equipo de Gobierno debe esperar respuesta del Consejo Consultivo para avanzar el trámite.

Imagen del telesilla de La Covatilla con las sillas desmontadas para la revisión del remonte.

Béjar Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:15

La apertura del telesilla de la estación de esquí La Covatilla en Béjar está en peligro después de los recursos presentados por PP y Vox, partidos en la oposición, al pliego elaborado por el equipo de Gobierno para la reparación de ese remonte central.

La iniciativa partió la semana pasada por parte del grupo municipal popular por considerar que el pliego no garantiza «la correcta ejecución de los trabajos» y, en su opinión, abría la posibilidad de futuros accidentes en ese remonte. Además, afirmaba que el pliego no exigía experiencia previa el adjudicatario para «una correcta ejecución de los trabajos» contratados.

En esta misma línea, el grupo municipal de Vox ha registrado un escrito para exigir unas mejores condiciones en el pliego de condiciones para reparar el telesilla, que aborda la extracción del reductor del telesilla, traslado a las instalaciones en Francia y su posterior remontaje. En este sentido, exige el correcto desarrollo del procedimiento que marca el fabricante para el montaje y desmontaje del reductor como elemento dañado. «Si no se sigue ese procedimiento, no se puede asegurar que tanto el reductor como el resto de los componentes que se instalan con él no vayan a sufrir desperfectos que puedan acarrear y ser causa de accidentes», afirma en el recurso al pliego. En opinión de Vox, esas bases vulneran el derecho a la seguridad e integridad física de las personas que utilicen ese servicio.

«La Covatilla es el único tema en el que está trabajando el equipo de Gobierno, pero lo están haciendo mal a nuestro parecer. Hemos recurrido ese pliego porque puede provocar un accidente», ha afirmado Purificación Pozo. Además, ha recordado que la auditoría en La Covatilla fue realizada por una empresa vinculada a personal de la estación en anteriores etapas y, por tanto, no es una empresa ni independiente ni ajena.

Ante esta situación, el concejal de La Covatilla, Javier Garrido, ha reconocido que la situación del telesilla empeora, ya que es necesario esperar a que responda el Tribunal Consultivo de Castilla y León. «Los plazos que nos dieron en fábrica ya no se cumplen y a ver para cuándo es el próximo plazo que nos dan. Ellos sabrán por qué lo hacen porque si se lee el recurso, no incumplimos ninguna ley», ha asegurado el responsable municipal de la estación.

LOS DETALLES

VOX: «LA AUDITORIA SON 18.500 € TIRADOS A LA BASURA»

La portavoz de Vox en Béjar ha asegurado que la auditoría realizada por una empresa vinculada a La Covatilla a través de extrabajadores de la estación ha supuesto un gasto innecesario. «Son 18.500 euros tirados a la basura», ha defendido para añadir: «ha sido una malísima gestión y nos tememos que no será el único fracaso del señor Garrido».

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA COVATILLA CON DEFECTOS

Con respecto al informe de la auditoría, Pozo ha asegurado que carece de firma digital por lo que, entiende, «nadie respalda dicho informe» y, además, Vox desconoce si las personas que han elaborado en él tienen titulación o formación para ello y, por ello, su credibilidad es «dudosa».

VOX HABLA DE DAÑOS DETECTADOS EN EL TELESILLA

Por otro lado, Vox también ha hablado de daños detectados en el telesilla como es la deformación de los tubos de las sillas. En su opinión, esa situación significa que el telesilla ha sobrepasado el límite elástico del acero por lo que «con cualquier esfuerzo, terminará en rotura y habría que cambiar las sillas». Otro defecto es el sistema de unión de los lazos a los arcos del telesilla, que está obsoleto y es preciso también cambiarlos, según Vox.

IMPORTANTE REPARACIÓN PARA PODER ABRIR EL TELESILLA

Finalmente, el partido defiende que, para abrir el telesilla, es necesario arreglar el reductor, cambiar la línea de seguridad y los arcos de las sillas del telesilla. «La auditoria nos parece un auténtico fraude y no queremos es tener alguna desgracia como sucedió en Astún ya que sería la muerte de La Covatilla. Seguimos trabajando y denunciando este tipo de cosas», ha concluido Purificación Pozo.

SIN TELESILLA, QUEDA SIN USO UN 80 % DE LA ESTACIÓN

La Covatilla cuenta con veinte pistas disponibles para el esquí en función de los espesores de nieve. El cierre del telesilla permitirá tan sólo habilitar cuatro, tres en Debutantes, y el tramo final de la pista de El Cerrojo, es decir, un 20 por ciento.