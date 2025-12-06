«Es mi primera vez, mis hijas me han obligado» Durante el fin de semana y el lunes festivo se podrá acudir al centro de vacunación en la calle Valencia, allí algunas personas reconocen que es el primer año que acuden ante la alta incidencia de la variante K

La campaña de vacunación contra la gripe en Salamanca continúa estos días su ritmo con una gran demanda debido a la gran propagación de la cepa de este año que ha disparado los casos, y a la vez ha incrementado las solicitudes para la vacunación. Por ese motivo el dispositivo sin cita previa habilitado los fines de semana en el SUAP de la calle Valencia ha vuelto a registrar un flujo constante de ciudadanos, después de que el pasado fin de semana se alcanzaran 596 vacunaciones, con picos de más de 30 dosis por hora.

La posibilidad de acudir directamente, sin trámite previo, está siendo clave para muchas personas mayores que no pueden —o no quieren— esperar semanas para una cita programada. Es el caso de Serafín Bueno, de 78 años, que reconoce abiertamente que no tenía intención de vacunarse… hasta que se vio casi empujado por la familia: «Es la primera vez que me vacuno. Mis hijas me han obligado», cuenta entre risas. «Pregunté para pedir cita y me daban fecha para muy lejos. Entonces me dijeron que aquí vacunaban los viernes sin cita y vine».

Su testimonio refleja que esta posibilidad de vacunarse sin cita previa está permitiendo que muchas personas que no se hubiesen vacunado acaben protegiéndose gracias a la facilidad del acceso.

En la sala de espera también está María Ángeles Rodríguez Gil, que acude por responsabilidad hacia los suyos, aunque reconoce que no lo hace del todo tranquila: «El riesgo está ahí, y por no contagiar a otros. Somos los que estamos con los niños», explica. «A mí me da un poco de respeto, porque a veces los efectos secundarios me dejan dos días regular. Pero mejor eso que pasar la gripe o contagiar a la familia».

Allí los asistentes describen el ritmo como «bueno y constante». Además hoy, mañana y el lunes continurá el proceso de vacunación. También al menos el siguiente fin de semana se mantendrá el dispositivo, en función de la demanda. El horario seguirá siendo el mismo: viernes de 15:00 a 21:00, y sábado y domingo de 9:00 a 21:00. A la vez, continúa la vacunación con cita previa en los centros de salud para quien prefiera programar el día y la hora.

Con más de 50.031 dosis administradas en la provincia según el SACYL, Salamanca encara diciembre con una campaña reforzada, y desde la consejería recuerdan la importancia de vacunarse debido al aumento de la incidencia, especialmente de la gripe, de la que circula la variante K -más transmisible que la de años anteriores aunque no mas grave-, sobre todo en pacientes con patologías crónicas, trastornos respiratorios, dolencias cardiacas o gente mayor.

