Muere Berta Pallares, filóloga de la Universidad e impulsora de la creación de la biblioteca de Cabrerizos Tenía 95 años. Dio origen al centro que hoy lleva su nombre con una donación de más de 5.000 libros

La Gaceta Salamanca Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:32

Ha fallecido Berta Pallares Garzón, filóloga, hispanista y profesora universitaria que dedicó más de medio siglo a la enseñanza y a la difusión de la lengua y la cultura españolas en el extranjero.

Nacida en Camagüey, Cuba, en el año 1930, hija de madre salmantina y padre gallego, Berta Pallares llegó a España a los 4 años. Se crió en Salamanca, en el barrio de Garrido, en un hogar que respiraba el valor del esfuerzo, la lectura y la cultura. En la Universidad de Salamanca, cursó Filología Románica en los años 50, una etapa que ella misma definía como la Edad de Oro de la Facultad de Letras, bajo el impulso del rector Antonio Tovar y de maestros como Martín Sánchez Ruipérez, Alonso Zamora Vicente o Fernando Lázaro Carreter.

Hoy nos hemos despertado con la triste noticia del fallecimiento de Berta Pallares. Persona que da nombre a nuestra biblioteca e impulsora para su creación.

DEP Berta. pic.twitter.com/2s5Aq7wVll — Bibliobertapallares (@Bibliobertapall) October 22, 2025

Fue la primera mujer en ocupar el cargo de secretaria de Publicaciones de la Universidad, donde ejerció como profesora adjunta entre 1953 y 1961. Sin embargo, la falta de oportunidades académicas en la España de la época —aquella «primera fuga de cerebros», como ella la llamaba— la llevó al extranjero. Su primer destino fue la Universidad de Estocolmo, donde trabajó como lectora de español hasta el año 1966 y, posteriormente, la Universidad de Copenhague, en la que desarrolló la mayor parte de su carrera docente e investigadora durante más de tres décadas.

En Dinamarca, alcanzó el grado de catedrática y contribuyó decisivamente a consolidar el prestigio del hispanismo en el norte de Europa, formando generaciones de estudiantes que encontraron en ella el rigor y la pasión por el idioma. Defendió siempre la importancia de mantener una universidad de élite, pero sin perder el contacto con la sociedad, y lamentaba que «cada vez haya más profesores poco motivados y estudiantes que leen menos y escriben peor».

Berta Pallares fue también una gran promotora cultural. Y es que donó más de 5.000 volúmenes de su biblioteca personal —parte de una colección de más de 10.000— a la Biblioteca Municipal de Cabrerizos, que hoy lleva su nombre. «Mi deseo es que esos libros los disfruten lectores que no pueden comprarlos», aseguró en una entrevista concedida a LA GACETA.

Su trayectoria se completó con su labor investigadora sobre la historia de la orden de los mercedarios, proyecto que desarrolló en colaboración con el Instituto Histórico de Roma. Casada con el madrileño Alfonso Rodríguez Arias, residente también en Dinamarca, Berta Pallares mantuvo siempre un profundo vínculo con Salamanca, la ciudad que consideraba su verdadero hogar. Su legado académico y humano perdura en las aulas, en los libros que amó y en las bibliotecas que ayudó a fundar.