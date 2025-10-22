Aldeatejada reduce el precio de las tarifas de la Escuela de Música El Consistorio aprueba eliminar el coste de la matrícula y aumentar los servicios

El Ayuntamiento de Aldeatejada ha aprobado rebajar las tarifas de la Escuela de Música con el objetivo de facilitar el acceso a la formación artística a los vecinos. Además, la localidad ampliará la oferta formativa con la inclusión de nuevos instrumentos y reducirá el rango de edad para poder participar en las clases, adelantando la edad mínima de 6 a 3 años.

En este sentido, con la nueva medida, los alumnos ya no tendrán que abonar la matrícula, que hasta ahora tenía un coste de 15 euros. Por otro lado, las clases tendrán un precio mensual de 30 euros, salvo las de lenguaje musical, que costarán 25 euros.

«La reducción del precio permite garantizar el acceso universal a la formación musical, especialmente para familias con recursos limitados, evitando que el coste económico sea un factor excluyente», ha indicado la edil de Economía, Patricia López. Además, ha añadido: «Se promueve así la igualdad de oportunidades en el acceso a actividades culturales, en línea con los principios constitucionales de participación y no discriminación».

Para llevar a cabo esta reforma, el Consistorio ha derogado la ordenanza que regulaba la tasa de clases y se ha aprobado un nuevo acuerdo regulador del precio público, ya que el servicio de la Escuela de Música es de carácter voluntario y no está sujeto a los pagos obligatorios del Ayuntamiento. El coste del servicio será parcialmente cubierto con recursos municipales, garantizando que la rebaja de tarifas no afecte la calidad de la formación. El Ayuntamiento justifica este apoyo económico por el carácter educativo y cultural de la escuela.