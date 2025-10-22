El estafador de los famosos de nuevo ante el juez por ofrecer La Glorieta para fiestas universitarias I.M.F., con engaños con conciertos de Sergio Dalma y Mónica Naranjo entre otros, fingió que tenía los derechos de explotación de la plaza. El perjudicado entregó 9.000 euros por un contrato para montar dos barras en el coso que no llegaron a materializarse

Vuelve a sentarse en el banquillo y vuelve a ser por una estafa. I.M.F., el falso representante de los famosos, afronta un nuevo juicio en el Juzgado de lo Penal número Uno acusado, junto a una mujer, V.A.H., de un fraude en la organización de eventos en La Glorieta. La Fiscalía solicita para cada uno un año y seis meses de prisión y el pago de 9.000 euros al perjudicado.

Según el escrito de acusación, I.M.F., con un extenso historial delictivo, volvió a utilizar el mismo patrón que en ocasiones anteriores: aparentar solvencia, contactos y capacidad de gestión. En este caso, se presentó como representante y gestor de la mercantil The Jungle Production S.L., empresa de la que, en realidad, no tenía ningún poder. Con la complicidad de V.A.H., administradora única de la sociedad, convenció al denunciante de que la empresa disponía de los derechos de explotación de la Plaza de Toros para las fiestas universitarias de mayo de 2019.

El supuesto representante cerró con la víctima un acuerdo para la instalación y gestión de dos barras de bar en el recinto durante las fiestas previstas los días 9 y 25 de mayo. El 25 de marzo de 2019, ambas partes firmaron el contrato, y el afectado entregó a I.M.F. 5.000 euros en Ciudad Rodrigo como señal. Un día después, en el pub Chevalier de Salamanca, y en presencia de la coacusada, abonó otros 4.000 euros como segundo pago. En total, 9.000 euros que, según el Ministerio Fiscal, acabaron en manos de los acusados sin que el negocio se materializara, ya que la empresa nunca llegó a disponer de autorización ni licencia alguna para explotar la plaza.

La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de estafa cometido de forma conjunta por ambos acusados y pide para cada uno un año y seis meses de prisión, además de la devolución íntegra de los 9.000 euros al perjudicado.

Un estafador de libro

I.M.F. es sobradamente conocido por los tribunales salmantinos. Su historial como estafador se remonta a más de una década y su fama como el representante de los famosos le viene de haber utilizado a artistas de renombre como cebo para sus engaños. En 2018 fue condenado a dos años y cinco meses de prisión por la macroestafa en la venta de entradas para el concierto de Sergio Dalma en Salamanca. A esa condena se sumaron otras por delitos de estafa y falsedad documental dictadas en 2016 y 2017, que llevaron a la Fiscalía a calificarle entonces como «un estafador de libro».

Un año después, en 2019, volvió a protagonizar titulares tras aceptar una pena de seis meses de prisión y una multa de 3.550 euros por otra estafa vinculada con la venta de entradas falsas. En aquella ocasión, pactó pagar a las víctimas 600 euros cada dos meses para evitar ingresar en la cárcel.

Ese mismo año, LA GACETA adelantó también su enésimo paso por el banquillo, acusado de otro fraude relacionado con la organización de un concierto de Mónica Naranjo en el Multiusos Sánchez Paraíso. Según el Ministerio Fiscal, entonces simuló representar a la empresa que gestionaba el evento y se apropió de casi 7.000 euros procedentes de la venta de entradas realizadas por el establecimiento Long Play, al que solo devolvió una parte.

En todas sus causas, el método de I.M.F. ha sido similar: fingir solvencia, presentarse como representante o gestor vinculado a artistas, empresas o espacios de ocio, y ganarse la confianza de empresarios locales o promotores con la promesa de grandes oportunidades. Una vez recibido el dinero por adelantado, los acuerdos se desvanecían, los conciertos o eventos no se celebraban y las víctimas quedaban con los bolsillos vacíos.