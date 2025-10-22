Un 25% más de sanciones por la 'Ley Mordaza' en Salamanca en el último año

Carlos Rincón Miércoles, 22 de octubre 2025, 06:00 Comenta Compartir

Más de 15,8 millones de euros han ingresado las arcas estatales por las multas que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han impuesto en la provincia como consecuencia de la conocida «Ley Mordaza». La polémica Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, que cumplió el pasado 1 de julio su primera década, está más «viva» que nunca. Lejos de disminuir, las sanciones tramitadas al amparo de esta normativa crecieron casi un 25 % el pasado año. Salamanca es la octava provincia de España en la que mayor fue el incremento, por detrás solo de Madrid, Cuenca, Asturias, Guipúzcoa, Lérida, Melilla y Cádiz.

Cada día de 2024 policías y guardias civiles interpusieron en Salamanca ocho sanciones al amparo de esta ley. Fueron, en total, 2.828, la cifra más elevada desde 2020, ejercicio en el que, como consecuencia de la pandemia de la covid, las multas se duplicaron. De media, cada una de estas denuncias lleva asociada el pago de una multa de unos 612 euros, lo que permitió al Estado recaudar el pasado año 1,7 millones de euros, según el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior.

Lo cierto es que fue durante el Gobierno de Mariano Rajoy, que fue el que sacó adelante la «Ley Mordaza» con la oposición de la izquierda, cuando menos uso se hizo de su articulado para multar. Entre 2015 y 2018, se contabilizaron en la provincia de Salamanca 7.577 infracciones sancionadas, una media de 1.894 al año. Sin embargo, durante los Ejecutivos de Pedro Sánchez, entre 2019 y 2024, y pese a la oposición de su formación política a esta ley orgánica, han sido casi 18.300, unas 3.050 al año, un 62 % más que en el periodo en el que gobernaba el Partido Popular. A pesar de que el Gobierno actual se comprometió a derogarla, los dos intentos de reformar impulsados entre 2016-2019 y 2019-2023 no llegaron a conseguir su objetivo, y desde hace meses se encuentra en tramitación un tercer intento, que apenas avanza. Ayer mismo, el PP registró una iniciativa para modificarla. No precisamente para hacerla más laxa, sino para que el consumo de drogas en vehículos no se quede sin sanción.

Los motivos de sanción

Aunque las mayores críticas a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana llegaron por el riesgo que podía conllevar para la libertad de expresión a través de manifestaciones y protestas públicas, no ha sido durante estos actos reivindicativos cuando más uso se ha hecho de ella. Más de dos tercios de las sanciones que se imponen son al amparo del apartado 16 del artículo 36: «el consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el abandono de los instrumentos u otros efectos empleados para ello en los citados lugares». En 2024 fueron 1.932 las multas que se tramitaron en Salamanca por este motivo. Y fueron precisamente también la principal causa del importante aumento de denuncias, ya que se tramitaron un 23 % más que en el ejercicio anterior.

El segundo motivo por el que más sanciones impusieron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad fue por «portar, exhibir o usar armas prohibidas, así como portar, exhibir o usar armas de modo negligente, temerario o intimidatorio». Pero, estas ni siquiera llegan a ser una cuarta parte de las vinculadas al consumo y tenencia de drogas. Fueron 404 (38 más que en 2023), a las que se sumarían otra treintena por el incumplimiento de la normativa de armas y explosivos.

Es cierto, eso sí, que en el pasado ejercicio se detectó un importante aumento de las multas por desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes. El Ministerio del Interior contabilizó 213, lo que supone que se multiplicaron por cuatro las del año anterior (54) y que se alcanzó una cifra solo superada por las tramitadas en 2020 en los meses de confinamiento y restricciones, cuando fueron 2.936.