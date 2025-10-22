Un conductor a juicio por atropellar a un anciano cuyos herederos reclaman la indemnización El acusado no frenó en un paso de peatones de Peñaranda y arrolló a un octogenario que falleció tiempo después por causas ajenas al accidente

El atropello ocurrió en el año 2022, en el cruce de la plaza de España con la calle del Carmen, en la fotografía.

M. C. SALAMANCA Miércoles, 22 de octubre 2025, 06:15 Comenta Compartir

El accidente ocurrió en una noche de celebración, pero el caso llega a juicio casi tres años después. La Fiscalía acusa a E.F.B. de un delito de imprudencia grave con vehículo a motor por atropellar en Nochebuena del año 2022 a un hombre de 80 años de edad en Peñaranda de Bracamonte. El conductor será juzgado este miércoles en el Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca, aunque la víctima ya ha fallecido. Son ahora sus herederos quienes reclaman la indemnización derivada de las graves lesiones que sufrió antes de morir.

Según recoge la Fiscalía en su escrito de calificaciones provisionales, el accidente se produjo el 24 de diciembre de 2022, alrededor de las 19:00 horas, cuando el acusado conducía un turismo Volkswagen Passat por la plaza de España de Peñaranda de Bracamonte. Al girar hacia la calle El Carmen, en un cruce con paso de peatones perfectamente señalizado, el conductor no frenó ni realizó maniobra alguna para evitar el atropello, embistiendo al hombre en el momento en que cruzaba la calzada.

El peatón resultó herido de gravedad, con hemorragia cerebral y fracturas de tibia, peroné y rodilla, lesiones que requirieron dos intervenciones quirúrgicas y un largo proceso de recuperación de 366 días. A pesar de sobrevivir al accidente, falleció meses después por causas ajenas al accidente.

Los herederos del fallecido reclaman la compensación económica que le habría correspondido por el tiempo de curación, las intervenciones quirúrgicas y las secuelas.

La Fiscalía pide para el acusado 12 meses de multa con cuota diaria de 10 euros, además de dos años y medio de retirada del carné de conducir, y una indemnización cercana a los 70.000 euros, de la que se descontarán las cantidades ya abonadas por la aseguradora.