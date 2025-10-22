El legado de Santa Teresa llega a Los Bandos La exposición itinerante de la Red Huellas de Teresa podrá verse hasta el 5 de noviembre

Clara Delgado Salamanca Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:20

La plaza de Los Bandos ha dado la bienvenida a la exposición itinerante de la Red Huellas de Teresa, una muestra compuesta por ocho cubos expositivos de gran formato (120x200 cm), cada uno de ellos dedicado a una de las ciudades de la red.

Salamanca es una de las catorce ciudades representadas en estos cubos, con una ilustración de la Plaza Mayor, junto a la referencia a los espacios teresianos en la ciudad: Universidad Pontificia, Catedral, Universidad de Salamanca, Palacio de Monterrey, Convento de San Esteban, Plaza Mayor y Casa de Santa Teresa.

«Espero que esta exposición sirva para honrar el legado y las huellas de Santa Teresa, todas las ciudades por las que pasó y fundó conventos, como Segovia, Valladolid, Burgos o Medina del Campo. Pretende animar a ese turismo religioso y pretende animar al conocimiento de Santa Teresa, que creemos que es una de las figuras más importantes y vecinas más ilustres que ha vivido en Salamanca», afirmó durante la presentación de esta exposición el concejal de Cultura, Ángel Fernández Silva, que estivo acompañado del prior de los Carmelitas, Miguel Ángel González.

«Santa Teresa fundó aquí en el año 1570 y desde ese momento hasta ahora, la figura de Teresa de Jesús ha estado estrechamente vinculada con nuestra ciudad», recordó el prior de los Carmelitas, asegurando que «Santa Teresa de Jesús sale de nuevo a la calle por medio de esta exposición, sale al encuentro de todos porque la riqueza de su personalidad es muy atractiva para todos».

La exposición, llena de ilustraciones originales de monumentos emblemáticos y textos divulgativos, permanecerá en Los Bandos hasta el próximo 5 de noviembre.