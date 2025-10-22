Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la detención. GUARDIA CIVIL DE SALAMANCA

Detenido un hombre tras robar material deportivo en el Parque Comercial La Atalaya

El autor de los hechos intentó huir hasta el centro de la capital tras cometer el hurto

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:50

Comenta

La Guardia Civil de Salamanca ha detenido a un hombre tras robar material deportivo en un establecimiento del Parque Comercial La Atalaya. El sospechoso se desplazó hacia el centro de la capital intentando ocultarse, pero fue interceptado gracias a la rápida intervención de las fuerzas de seguridad.

La actuación se produjo tras recibir aviso a través del servicio 062, donde se facilitó información sobre el supuesto autor del robo. Automáticamente, las unidades del Puesto Principal de Santa Marta de Tormes, junto con la USECIC y el Subsector de Tráfico, establecieron un dispositivo de búsqueda que permitió su localización, detención y recuperación de los efectos sustraídos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Varias viviendas afectadas por un incendio en Villanueva del Conde
  2. 2 Así ha sido el virulento incendio en Villanueva del Conde
  3. 3 La predicción de las cabañuelas para esta semana: «Por San Severino y San Hilarión, prepara...»
  4. 4 Segunda noche de robos en casa del Salamanca UDS
  5. 5 La estafa perfecta a juicio: vende un coche por internet, que no entrega y además se queda con el de la víctima
  6. 6 Deja de hacer esto para conservar el pan: «Así se rompen los almidones»
  7. 7 Encuentran una granada de mortero de la Guerra Civil en Parada de Arriba
  8. 8 Dos cirujanos del Hospital acceden al selecto Colegio Americano de Cirujanos
  9. 9 Los negocios salmantinos en bajos y sótanos ya tienen que medir el nivel de gas radón
  10. 10 Dermatosis: otros 7 focos declarados en Cataluña y España suspende las exportaciones de animales vivos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Detenido un hombre tras robar material deportivo en el Parque Comercial La Atalaya

Detenido un hombre tras robar material deportivo en el Parque Comercial La Atalaya