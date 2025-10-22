Detenido un hombre tras robar material deportivo en el Parque Comercial La Atalaya El autor de los hechos intentó huir hasta el centro de la capital tras cometer el hurto

Elena Martín Salamanca Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:50

La Guardia Civil de Salamanca ha detenido a un hombre tras robar material deportivo en un establecimiento del Parque Comercial La Atalaya. El sospechoso se desplazó hacia el centro de la capital intentando ocultarse, pero fue interceptado gracias a la rápida intervención de las fuerzas de seguridad.

La actuación se produjo tras recibir aviso a través del servicio 062, donde se facilitó información sobre el supuesto autor del robo. Automáticamente, las unidades del Puesto Principal de Santa Marta de Tormes, junto con la USECIC y el Subsector de Tráfico, establecieron un dispositivo de búsqueda que permitió su localización, detención y recuperación de los efectos sustraídos.