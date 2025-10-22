En el banquillo la cuidadora de una mujer de casi 100 años por estafarle miles de euros en Salamanca La Fiscalía pide cuatro años de prisión, la acusación particular cinco y la defensa la absolución. Las acusaciones cifran el dinero estafado entre 29.000 y 42.000 euros. La anciana ya falleció, pero su heredero mantiene la acusación y reclama justicia

M. C. SALAMANCA Miércoles, 22 de octubre 2025, 15:02

Una cuidadora será juzgada en Salamanca acusada de apropiarse de miles de euros de la anciana de casi 100 años a la que atendía. Según las acusaciones, aprovechó su acceso a la tarjeta bancaria de la mujer para realizar numerosas extracciones de dinero entre el mes de mayo de 2021 y el mes de julio de 2022, por un importe total que oscila entre los 29.000 y los 42.000 euros.

La Audiencia Provincial de Salamanca acogió este miércoles por la mañana la audiencia preliminar del caso contra la cuidadora, de iniciales S.G.P., por un presunto delito de estafa del que la acusa el Ministerio Fiscal y de estafa continuada del que la acusa el letrado de la acusación particular. Las partes no han alcanzado ningún acuerdo en el acto y el juicio ha sido señalado para la mañana del próximo 14 de enero, informan fuentes del caso.

La Fiscalía acusa a la procesada de un delito de estafa por el que solicita cuatro años de prisión y una multa de 10 meses a razón de 10 euros diarios (un importe total de 3.000 euros), además del pago de la correspondiente responsabilidad civil.

Por su parte, la acusación particular, que representa al heredero de la anciana -fallecida cuando rondaba los 100 años-, eleva la calificación a un delito continuado de estafa y reclama cinco años de prisión y una multa de 12 meses con una cuota diaria de 40 euros (14.400 euros). Por su parte la defensa solicita la absolución.

Los hechos habrían ocurrido entre el mes de mayo de 2021 y el mes de julio de 2022, cuando la acusada trabajaba como cuidadora de la víctima, que entonces tenía 97 años de edad. Durante ese tiempo, según las acusaciones, retiró distintas cantidades de dinero con la tarjeta de crédito de la mujer, por un total de 29.220 euros, según el Ministerio Público, y de 42.200 euros, según la acusación particular.

La letrada de la defensa mantiene la inocencia de la acusada y ha rechazado cualquier tipo de conformidad o acuerdo. En la vista celebrada este miércoles, su abogada reiteró que su clienta no ha cometido los hechos que se le atribuyen, por lo que el caso se resolverá finalmente en juicio.