Ciudad Rodrigo hará una nueva oferta por antigua Plaza de Toros

La posible adquisición de los terrenos colindantes a la antigua plaza de toros de Ciudad Rodrigo por parte del Ayuntamiento sigue sin apenas avances. Así lo revelaba en el último pleno municipal el alcalde, Marcos Iglesias, quien señaló que, desde el comienzo de los contactos en el pasado mes de marzo, «apenas ha habido nada nuevo».

Según detalló el regidor municipal, los propietarios de los terrenos presentaron una tasación que, desde el Consistorio, consideran «muy elevada», y por ello se ha encargado a los técnicos la realización de una valoración con el objetivo de presentar una contraoferta a la otra parte.

Marcos Iglesias indicó que «por lealtad a la negociación no voy a dar cifras, pero era una propuesta que no encaja con nuestra idea», y añadió que esa nueva valoración «no sabemos cuándo estará lista, ya que los técnicos tienen que atender otras cuestiones de interés». No obstante, subrayó que el objetivo final es alcanzar un acuerdo con los propietarios de esos terrenos «que sea lógico y justo para ambas partes».

Cabe recordar que, en una sesión plenaria celebrada el pasado mes de marzo, la Corporación aprobó iniciar los pasos para la posible compra de estos terrenos, actualmente en desuso. Se trata de una parcela de más de 13.000 metros cuadrados, cuya intención es convertirse en el futuro recinto ferial de la localidad. Desde el PSOE indicaron que, si finalmente se adquiere este espacio, podría acoger otros eventos puntuales que actualmente no tienen un lugar específico o servir como recinto alternativo durante los días del Carnaval del Toro.

Una plaza caída en el olvido

El recinto taurino se construyó a comienzos de los años setenta, con la idea de dotar a la localidad de una plaza permanente, y se ubicó en las huertas de Santa Cruz, lugar donde anteriormente existió un convento del mismo nombre. Durante los años ochenta, este albergo acogió festivales taurinos de diversa índole, sobre todo en época estival, pero finalmente cayó en desuso ante la tradición y belleza de los tablaos de la Plaza Mayor.