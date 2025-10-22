Sin novedades en el Helmántico: lo primero, la OCA «hoy o el jueves» El Salamanca UDS sigue siendo optimista sobre la reapertura, pero de momento no se han producido las visitas 'oficiales'

Alex G. Santana Salamanca Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:28 Comenta Compartir

El miércoles ha amanecido con actividad en el estadio Helmántico, pero sin novedades importantes de cara a pensar en una posible apertura para celebrar allí el encuentro del domingo contra la Gimnástica Segoviana. Después de que en los últimos días personal del club hubiera estado trabajando para tener todo listo de cara a las visitas oficiales, de momento no se han producido.

Al interior del estadio han entrado algunos operarios «para colocar unas cosas» y también ha llegado material. Pero nada de los trámites burocráticos obligatorios para que el Helmántico vuelva a poder tener actividad.

Según el club, para este mismo miércoles se espera la llegada de un generador -imprescindible para tener listo todo el sistema eléctrico, que era una de las principales deficiencias observadas en el informe de los técnicos, y entre este mismo día y el jueves está previsto que se pueda obtener el certificado OCA (Organismo de Control Autorizado). En sus previsiones, en el Salamanca UDS confían en recibir el OK «hoy o el jueves y el viernes la visita del Ayuntamiento de Villares». Todo pensando en una posible reapertura del estadio para el próximo partido, para lo que cada vez hay menos tiempo.

En el aspecto deportivo, el equipo ha seguido trabajando en el anexo a Las Pistas, con la principal novedad de que José Lara se ha ejercitado con total normalidad junto a sus compañeros.